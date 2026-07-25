방치형 RPG '윈드러너 키우기', 출시 4일 만에 양대 마켓 인기 1위

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위메이드맥스의 신작 '윈드러너 키우기'가 출시 나흘 만에 국내 양대 앱마켓 인기 게임 1위에 올랐다.

위메이드맥스는 자회사 라이트컨이 개발한 방치형 RPG '윈드러너 키우기'가 국내 구글플레이와 애플 앱스토어에서 인기 게임 순위 1위를 기록했다고 25일 전했다.

지난 21일 한국과 대만에 정식 출시된 '윈드러너 키우기'는 서비스 시작 4일 만에 국내 양대 마켓 인기 순위 정상을 차지했다. 양 플랫폼 이용자 평점도 4점대 중반을 기록하고 있다.

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'윈드러너 키우기'는 글로벌 누적 6000만 다운로드를 기록한 '윈드러너' IP를 방치형 RPG로 재해석한 신작이다. 원작의 인지도를 활용하면서 최근 모바일 시장의 주요 장르 가운데 하나로 자리 잡은 방치형 RPG의 성장 방식을 결합했다. '콤보-피버-피버 버스트'로 이어지는 전투 시스템을 비롯해 150여종의 캐릭터와 소환수, 탈것을 활용한 성장 콘텐츠 등을 갖췄다.

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출시를 기념한 다양한 이벤트도 진행중이다. 이용자들의 성장을 지원하는 '성장 지원 3000 뽑기'와 '첫걸음 7일 이벤트' 등이 마련됐으며, 사전예약 참가자에게는 레전더리 캐릭터 '스텔라'를 지급한다. 정식 출시 기념 쿠폰을 통해 레전더리 탈것 '창공의 지배자 그리핀'도 제공한다.

이길형 라이트컨 대표는 "원작의 감성과 차별화된 전투 시스템을 바탕으로 한 게임성이 출시 초반 이용자들의 긍정적인 반응으로 이어진 것 같다"며 "앞으로도 안정적인 서비스와 지속적인 콘텐츠 업데이트를 통해 오랜 기간 사랑받는 게임이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. '윈드러너 키우기'는 현재 한국과 대만 구글 플레이 및 애플 앱스토어에서 서비스 중이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com