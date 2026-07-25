헤이지니 딸, 39.5도 고열에 구토까지 "둘째도 38.7도 고열" 비상

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 헤이지니가 두 아이가 잇따라 고열에 시달린 안타까운 근황을 공개했다.

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헤이지니는 25일 자신의 유튜브 채널에 '첫째가 아프면 둘째도 아프다... 39.5도 고열에..구토에.. 다시 돌아온 감기와의 전쟁'이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 헤이지니의 첫째 딸은 39도 이상의 고열에 구토 증상까지 보이며 힘겨운 시간을 보냈다. 헤이지니는 "요즘 첫째 딸 채유 어린이집에 감기, 수족구, 구내염이 유행하더니 채유도 빗겨나지 못하고 고열을 앓았다"며 "열 때문에 새벽에 잠도 못 자고 구토하고 울었다. 채유가 고열로 이렇게까지 컨디션이 안 좋았던 건 처음이라 저와 남편도 많이 당황했다"고 밝혔다.

채유는 약 먹기를 계속 거부했고, 헤이지니는 어떻게든 약을 먹이기 위해 딸을 조심스럽게 일으켜 세웠다. 그러나 그 순간 채유는 갑작스럽게 구토를 했다. 고열로 한참을 울어 지친 데다 속까지 불편했던 탓에 결국 구토 증상까지 보인 것. 헤이지니와 남편은 이후에도 계속 보채는 딸을 품에 안고 달래며 긴 밤을 함께 보냈다.

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설상가상으로 둘째 승유까지 고열 증상을 보였다. 헤이지니는 혹시나 하는 마음에 승유의 체온도 확인했고 38.7도의 고열이 나온 사실을 알게 됐다. 그는 "혹시나 해서 열을 재봤더니 38.7도가 나왔다. 약을 먹이고 옷도 다 벗기고 해열 패치도 붙여놨다"고 당시 긴박했던 상황을 전했다.

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한편 헤이지니는 2018년 결혼했다. 2023년 첫째 딸 출산에 이어 지난해 둘째 아들을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com