이경실, 의료사고 겪은 팬 먼저 챙겼다.."병원 알아봐 드릴까요?" 감동

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 겸 배우 이경실의 미담이 뒤늦게 알려져 훈훈함을 자아냈다.

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25일 팬 A씨는 "11년 전, 작은 인연이 오늘의 추억이 됐다"며 이경실과의 특별한 인연을 공개했다.

A씨는 "이경실 배우님과는 원래 아는 사이가 아니었고, 11년 전 페이스북 친구로 인연을 맺었다"며 "그때 남편이 심장 수술 후 의료사고로 뇌경색까지 와서 마음적으로 힘들어할 때 배우님께서 '혹시 서울 병원에 오시게 되면 병원 알아봐 드릴까요?'라고 먼저 연락을 주셨다"고 회상했다.

이어 "결국 도움받지는 않았지만, 그 한마디의 진심은 지금도 잊지 못한다"며 "'참 인간적인 분이구나'라는 생각이 들었고, 그날부터 이경실 배우님을 마음으로 응원하는 팬이 됐다"며 고마움을 전했다.

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현재까지도 연락을 이어오고 있다는 A씨는 이경실과 나눈 카카오톡 메시지도 공개했다. 이경실은 지난 13일에도 A씨에게 먼저 연락해 "문득 생각이 났다. 페북에서도 요즘 통 안 보여서 가끔 궁금했다. 건강하게 잘 지내시면 좋다"며 안부를 물었다.

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이어 A씨가 거주하는 밀양에서 연극 공연을 앞두고 있다며 "제일 생각났다. 공연하는데 시간 되면 와라. 끝나고 잠깐 얼굴이라도 보자"고 초대했다.

그러면서 "제작진에게 부탁해서 티켓 2장 확보했으니 아직 구매 안 했으면 그걸로 보고, 구매했으면 2명 더 데리고 오셔서 같이 봐라"라며 공연 티켓까지 챙겨 감동을 안겼다.

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이미 티켓을 예매해 둔 A씨는 이경실과의 만남을 위해 공연 당일 직접 간식을 만들어 선물했다고. A씨는 "공연이 끝난 뒤 기차로 이동하시면서 직접 영상을 보내주시며 '고마웠어요. 즐거웠어요'라고 인사해주시고, 따님과 함께 찍은 사진까지 보내주시는 따뜻한 마음에 또 한 번 감동했다"고 전했다.

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끝으로 "좋은 사람과의 인연은 시간이 지나도 오래 마음에 남는다는 것을 다시 느낀 하루였다. 감사하다. 그리고 오래도록 응원하겠다"고 진심을 전했다.

한편 이경실은 현재 연극 '사랑해 엄마' 무대에 오르고 있으며, 유튜브 채널 '신여성'에 출연 중이다.