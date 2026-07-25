넥슨×삼성전자, '메이플스토리M' 갤럭시 스페셜 테마 선보여

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넥슨의 '메이플스토리M'이 삼성전자의 신형 갤럭시 폴더블폰과 만났다.

넥슨은 삼성전자와 협업해 모바일 MMORPG '메이플스토리M'의 갤럭시 스페셜 테마를 선보였다.

이번 스페셜 테마는 '메이플스토리M'에서 별의 고향 '오르트'를 지키는 수호자 '시아 아스텔'을 모티브로 제작됐다. 삼성전자의 차세대 플래그십 폴더블폰 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 출시에 맞춰 배경화면과 아이콘, 벨소리 등을 하나의 패키지로 구성했다.

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스페셜 테마는 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 구매 고객과 이벤트 참여 이용자를 대상으로 8월 4일부터 10월 31일까지 갤럭시 스토어를 통해 제공한다. 오프라인에서도 '메이플스토리M'과 신형 갤럭시의 접점을 확대한다. 8월 3일까지 강남역 4번 출구 앞 '메이플 아지트'에 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 시연대를 마련하고, '메이플스토리M' 스페셜 테마를 다운로드할 수 있는 이벤트를 진행한다.

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같은 기간 전국 주요 삼성스토어 5개 매장에서도 스페셜 테마를 직접 체험할 수 있는 전용 코너가 운영된다. 매장에 비치된 NFC 단말기에 갤럭시 스마트폰을 태그하면 스페셜 테마를 무료로 내려받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com