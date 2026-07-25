KBS, 황영웅 OST 논란에 ‘손절’했다..“방송 삽입 불가” 청원 응답 [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 황영웅이 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해드립니다' OST에 참여한 것을 둘러싸고 논란이 이어지는 가운데, KBS가 해당 음원은 드라마 방송에 사용되지 않으며 공식 OST로도 인정하지 않는다는 입장을 내놨다.

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KBS는 지난 24일 시청자 청원 게시판 답변을 통해 "OST 참가 관련 소식을 접한 것은 드라마 종영까지 4회 남은 시점이었습니다"며 "이미 마지막 회까지 방송에 사용할 OST를 포함한 음악 구성이 모두 확정되어 있었기 때문에, 황영웅에 대한 논란과 관계없이 해당 음원을 방송에 추가로 삽입하기 어려운 상황이었습니다"고 밝혔다.

이어 "이러한 사유로 KBS는 드라마 제작사 및 OST 제작사에 황영웅의 음원은 드라마에 삽입될 수 없다는 점을 전달하였으며, 따라서 해당 음원에 드라마 OST 타이틀을 붙일 수 없다는 점도 명확히 하였습니다"고 설명했다.

또 "음원 발매는 음반제작사의 권리이므로, 해당 음원은 예정대로 발매된 것으로 알고 있으며, '사랑을 처방해 드립니다 OST'와 같은 설명은 없는 것으로 파악하고 있습니다"고 덧붙였다. 황영웅이 부른 '사랑한다면'은 지난 14일 OST 표기 없이 발매됐다.

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이번 논란은 황영웅의 OST 참여 사실이 알려진 이후 시청자 청원 게시판에서 찬반 의견이 맞서면서 불거졌다. 일부 시청자들은 참여를 반대하는 청원을 올렸고, 팬들은 음원 공개를 지지하는 청원으로 맞섰다.

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한편 황영웅은 2023년 MBN '불타는 트롯맨' 출연 당시 학교폭력 의혹과 과거 상해 전과가 알려지면서 프로그램에서 자진 하차하고 활동을 중단했다. 이후 올해 1월 관련 의혹을 부인하는 입장을 밝혔으며, 이후 강진청자축제를 통해 무대에 복귀했다.

tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

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안녕하십니까. KBS 드라마에 관심을 가지고 의견을 보내주신 데 대해 감사드립니다.

KBS 제작진이 가수 황영웅의 주말드라마 「사랑을 처방해드립니다」 OST 참가 관련 소식을 접한 것은 드라마 종영까지 4회 남은 시점이었습니다. 그러나 당시에는 이미 마지막 회까지 방송에 사용할 OST를 포함한 음악 구성이 모두 확정되어 있었기 때문에, 황영웅에 대한 논란과 관계없이 해당 음원을 방송에 추가로 삽입하기 어려운 상황이었습니다.

이러한 사유로 KBS는 드라마 제작사 및 OST 제작사에 황영웅의 음원은 드라마에 삽입될 수 없다는 점을 전달하였으며, 따라서 해당 음원에 드라마 OST 타이틀을 붙일 수 없다는 점도 명확히 하였습니다. 일반적으로 드라마 OST는 방송에 삽입된 곡을 의미하기 때문입니다.

음원 발매는 음반제작사의 권리이므로, 해당 음원은 예정대로 발매된 것으로 알고 있으며, '사랑을 처방해 드립니다 OST'와 같은 설명은 없는 것으로 파악하고 있습니다.

앞으로도 KBS는 프로그램 제작 및 방송과 관련하여 시청자 여러분의 다양한 의견을 경청하며, 공영방송으로서 공정하고 책임 있는 프로그램 제작을 위해 노력하겠습니다.

고맙습니다.