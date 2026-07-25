배종옥, 노희경 작가와 살벌한 육탄전 "엘베에서 목 졸려..손 물리기도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 배종옥이 노희경 작가와 살벌한 신경전을 벌였던 일화를 공개했다.

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24일 송승환의 원더풀 라이프 채널에는 '배우 배종옥 4화 (노희경 작가와의 불꽃 튀기던 첫 만남!)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 배종옥은 과거 드라마 '거짓말' 촬영 당시 노희경 작가와 겪었던 갈등을 떠올리며 "싸웠다기보다는 육탄전을 벌이고 난리가 났다"고 말했다.

그는 "내가 제일 늦게 캐스팅됐다. 이미 다 셋업 된 상태에서 늦게 합류했다"며 "늦게 합류한 데다가 연습 시간에 (대본을) 잘 읽지도 못하는데 내가 앞에 놓인 과자를 계속 먹고 있었다"고 회상했다.

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이어 "그때는 노희경도 신예 작가였기 때문에 극도로 예민했다. 앞에서 (배우가) 계속 과자를 먹고 있는데 문제는 연기도 못하는 거다. 그러니까 (노희경은) 기분이 나빴던 것"이라며 "그런데 나는 그런 것도 몰랐다. 다만 연기가 안 되고 있다는 거는 연습하면서 느꼈다. 그래서 어떻게 풀어야 할지 나름대로 고민했다"고 털어놨다.

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배종옥은 "연습이 끝나고 '수고하셨습니다'라고 하고 엘리베이터를 탔는데 노희경과 둘이 타게 됐다. 그런데 갑자기 노희경이 '연기 좀 잘해요!'라고 하면서 내 목을 졸랐다. 정말 화가 난 거다"라며 당시를 떠올렸다.

그는 "노희경이 되게 작은데 뛰어올라 목을 졸랐다. 나는 내가 연기를 못 하고, 연기가 안 된다는 걸 알고 있었다. 그래서 내가 손을 딱 떼면서 '노력할게요'라고 했다"며 "내가 노력한다니까 (노희경도) 할 말이 없었던 거 같다"고 말했다. 이를 들은 송승환은 "배종옥답다"며 감탄했다.

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이후 배종옥은 연기 교수에게 직접 찾아가 개인 지도를 받았고, 대본에 나온 대사 전체를 분석하고 감정까지 외웠다고. 그는 "교수님 티칭도 있었지만, 현장에 나가면서 나에게 (캐릭터가) 육화가 된 거 같다"고 설명했다.

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이어 "내가 그 작품을 정말 하고 싶어 했고 지금 생각하면 정말 사랑했던 거 같다. 지금도 어떤 작품이 가장 기억에 남냐고 물으면 나는 '거짓말'이다. 배우로서 다시 서는 첫 번째 작품이었다"라고 애정을 드러냈다.

하지만 노희경과의 신경전은 드라마 초반까지도 계속됐다. 배종옥은 "윤여정 선생님과 셋이 같이 커피를 마시는데 노희경이 이야기하는 게 내가 볼 때는 되게 잘난 척을 하더라"며 "그러면 보통 가만히 있는데 나도 모르게 '굉장히 잘난척하는 스타일이시네요'라고 이야기했다"며 웃었다.

그는 "안 그래도 마음에 들지도 않는 배우가 그러니까 노희경이 내 손을 잡고 확 물었다"며 "그때 내가 '탁' 치면서 '그러니까 글도 쓰시겠죠'라고 한 거다. 윤여정 선생님은 둘이 너무 살벌하니까 앞에서 커피 마시면서 계속 눈치 보셨다"고 전해 웃음을 안겼다.

배종옥은 "5부가 지나가면서 (관계가) 풀렸다. 내가 언젠가부터 (캐릭터에) 들어가서 육화가 된 거다. 감정의 깊이가 훅 느껴지면서 터치할 게 없게 되면서 '거짓말'을 잘 넘겼다"고 밝혔다.