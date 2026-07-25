강남, ♥이상화와 부부싸움 회상 "'앉아' 한마디에 강아지와 나란히 착석"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 강남이 이상화의 결혼생활을 고백했다.

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25일 SBS '아니 근데 진짜' 측은 '＂민수가 사귀자고 하면 사귈 수 있으세요?＂ 고준희의 선 넘는 아찔한 토크에 초토화된 멤버들ㅋㅋ"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.

이날 예고편에서 김민수는 고준희와 함께했던 촬영 당시를 떠올리며 비하인드 스토리를 공개했다. 김민수는 "같이 촬영하는데 누나가 키스해달라라고 하더라. 같이 촬영하는데 갑자기 누나가 진짜 뽀뽀를 했다"라고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

고준희 또한 당시를 떠올리며 "촬영하면서 몸을 만졌는데 의외로 딱딱하더라"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이를 듣던 탁재훈은 두 사람의 분위기를 놓치지 않았다. 그는 "민수가 사귀자고 하면 사귈 수 있냐"라고 돌직구 질문을 던졌고, 고준희는 "그런 이야기 안 하더라"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 다시 한번 웃음으로 물들였다. 두 사람의 자연스러운 호흡에 묘한 분위기까지 더해지며 이들의 케미에도 관심이 쏠렸다.

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여기에 고준희의 솔직한 연애 토크도 이어졌다. 그는 "결혼 말고는 다 한 것 같다"며 거침없는 입담을 이어간 데 이어 "마지막 키스는 어제였다"라고 말해 출연진을 깜짝 놀라게 했다. 예상치 못한 발언에 스튜디오는 순식간에 술렁였고, 모두의 이목이 집중됐다.

그런가 하면, 강남은 아내 이상화와의 현실 부부 일화를 공개하며 웃음을 더했다.

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이상민이 "이혼하면 국민 쓰레기 될까 봐 그런 거냐"라고 묻자, 강남은 집안 서열을 실감했던 에피소드를 털어놨다. 그는 "(이상화와) 싸움이 났는데 상화 씨가 '앉아'라고 해서 앉았다. 옆을 딱 봤는데 강아지도 같이 앉아 있었다"며 당시를 생생하게 전해 폭소를 자아냈다.

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이어 "부모님이 싸울 때 아버지가 일본어로 말하면 어머니가 화가 나서 한국말로 욕을 하면 상황이 종료된다"라고 어린 시절 일화를 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담을 이어갔다.

촬영 비하인드부터 솔직한 연애 이야기, 현실 부부의 에피소드까지 다채로운 토크가 예고된 가운데, 강남과 고준희, 김민수가 '아니 근데 진짜'에서 어떤 입담을 펼칠지 기대가 모아진다. 해당 방송은 오는 27일 월요일 밤 10시 10분 공개된다.