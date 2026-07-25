이동욱, 7kg 빼더니 얼굴까지 변했다..."가로로 세수해야 돼"(핑계고)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이동욱이 작품을 위해 7kg을 증량했다가 다시 감량하며 겪은 남다른 고충을 털어놨다.

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체중 변화로 얼굴까지 달라져 "세수하는 방법도 바뀌었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

25일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '여름 방학 특강은 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이동욱은 디즈니+ 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰' 촬영 당시를 떠올리며 "그때 최소 7kg 이상 증량했다. 캐릭터가 용병 출신이자 킬러라 평균 체중이 74~75kg 정도였는데 촬영할 때는 82kg까지 올렸다"고 밝혔다.

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그는 "찌우는 게 생각보다 정말 힘들다"며 "하루에 다섯 끼씩 먹으면서 닭가슴살과 소고기 등을 계속 챙겨 먹었다"고 당시를 회상했다.

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하지만 곧바로 차기작 '러브 어페어' 촬영을 위해 다시 체중 감량에 돌입해야 했다.

이동욱은 "그 몸으로 공무원 역할을 하기에는 슈트를 입었을 때 어울리지 않을 것 같았다"며 "그래서 다시 7kg를 뺐다. 예전처럼 쉽지는 않더라"고 털어놨다.

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이어 "유산소 운동을 하루 100분씩 했다. 천국의 계단 50분, 자전거 50분을 매일 탔다"며 "지금은 73kg 정도"라고 현재 몸 상태를 전했다.

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이를 들은 허경환은 한층 날렵해진 이동욱의 얼굴을 보며 "싸우다가 눈을 맞아본 적은 없지 않냐"며 "코도 크고 눈도 더 들어가 보인다"고 농담을 건넸다.

이에 이동욱은 "아주 좋은 질문이다"라며 뜻밖의 에피소드를 공개했다.

그는 "그 얘기를 들으니까 생각났는데, 보통 세수를 위아래로 하지 않냐. 저는 이제 가로로 해야 한다. 안 그러면 눈가가 제대로 안 닦인다"고 직접 동작까지 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.

유재석이 "눈이 깊어져서 그런 거냐"고 묻자 이동욱은 "맞다. 이 부분이 안 닦여서 꼭 가로로 세수를 해야 한다"고 설명해 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com