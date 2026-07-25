주진모, 11살 연하 ♥민혜연에 반말 안한다 "사랑하는만큼 아끼고 존중해주고파"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 주진모가 결혼 2500일을 맞아 아내 민혜연을 향한 변함없는 사랑을 고백했다.

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24일 민혜연의 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '결혼 2500일에 고백받은 사람 저예요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 두 사람은 결혼 2500일을 기념해 미쉐린 원스타 레스토랑을 찾아 오붓한 식사를 즐겼다. 화기애애한 분위기 속에서 식사를 이어가던 주진모는 술기운이 오르자 아내를 향한 진심 어린 고백을 털어놓기 시작했다.

주진모는 민혜연에게 "2500일 동안 항상 제게 변함없는 사랑을 주셔서 너무 감사함을 느끼고 있다"며 애정을 드러냈다. 이에 민혜연이 웃으며 "지겹지는 않았죠? 저를 한 번씩 세게 혼내기도 하지 않냐"라고 묻자, 주진모는 "2500일 동안 항상 긴장의 끈을 놓지 않게끔 해줘서 안 늙는 것 같다"라고 유쾌하게 답해 웃음을 자아냈다. 민혜연 역시 "그게 내 매력이야"라며 너스레를 떨었다.

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이어 주진모는 "여보랑 나랑 불꽃만 튀고 결혼하고 딴 데로 갔어야 된다"라고 농담을 건네며 웃음을 안겼고, 곧바로 "우리는 항상 축제다"라며 행복한 결혼 생활을 표현했다. 이를 지켜보던 민혜연은 "취하면 사랑 고백하는 거 아시죠?"라며 남편의 취중 고백이 익숙한 듯 미소를 지었다.

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그러자 주진모는 "알러뷰입니다. 난 항상 여보 곁에 있을 거야. 안 갈 거야"라고 거듭 애정을 표현하며 달달한 분위기를 이어갔다.

민혜연은 "유튜브 보는 사람들이 내가 너무 너를 좋아한대"라고 말했고, 이에 주진모는 "무슨 소리야. 여보가 나를 좋아해서 하는 표현들, 그건 내가 절대적으로 여보를 너무너무 사랑하고 좋아하고 여보가 그걸 인지하기 때문에 표현하는 거다. 그런데 사람들은 그 모습을 못 보잖아"라고 말했다. 이어 서로를 향한 애정 표현은 자신의 깊은 사랑을 아내가 잘 알고 있기 때문에 자연스럽게 나오는 것이라고 설명해 눈길을 끌었다.

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특히 주진모는 10살 이상 어린 아내에게 지금까지 단 한 번도 반말을 한 적이 없다고 밝혀 감탄을 자아냈다. 그는 "사랑하는 사람을 아껴주고 존중하면 말하는 것부터 바뀐다. 10살 이상 어려도 존중해주려 한다"며 "난 지금도 여보가 처음 만났을 때의 그 모습처럼 느껴진다. 그게 얼마나 큰데"라고 말해 변함없는 애정을 드러냈다.

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이어 "가끔 여보가 눈에 불을 켜면 두 손에 전기가 오는 것처럼 느껴지지만, 여보 울타리 안에 있는 게 좋다. 분명히 얘보다 내가 어른인데도 내가 우리 와이프의 울타리 안에 있구나 항상 느낀다. 그게 행복하다"라고 진심을 전하며 훈훈함을 더했다.

한편 서울대학교 의과대학 출신인 민혜연은 지난 2019년 배우 주진모와 결혼했다. 현재 유튜브 채널 '의사 혜연'을 운영하며 일상과 뷰티, 피부 관리 등 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com