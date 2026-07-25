그리, 父김구라에 '짝퉁 롤렉스' 사줄 뻔…"진짜 돈 벌어 사드릴 것"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김구라의 아들 그리(김동현)가 중국 여행 중 대규모 모조품 매장을 방문했다가 아버지를 위한 '롤렉스 선물'을 떠올렸지만, 결국 가품 구매를 하지 않겠다고 밝혔다.

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그리는 지난 24일 자신의 유튜브 채널을 통해 여자친구와 지인들과 함께 떠난 중국 칭다오 여행 영상을 공개했다.

이날 그는 "짝퉁 가게가 하나 있다고 해서 가보려고 한다. 한국 사람들이 많이 오나 보다"라며 한국어 간판이 걸린 매장을 찾았다.

비밀 창고 형태의 매장 안으로 들어간 그리는 각종 명품 모조품이 빼곡히 진열된 모습을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 가방과 의류는 물론 다양한 브랜드의 손목시계까지 갖춰져 있는 규모에 연신 감탄했다.

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시계를 둘러보던 그리는 "아빠 시계 하나 해줘야 하나"라며 "아빠한테 롤렉스 사주기, 드디어 사주나"라고 농담을 던졌다.

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이어 "아빠가 '동현이가 전역하고 롤렉스 사주기로 했는데 언제 지키려는지 모르겠네'라고 하셨다"며 김구라와의 일화를 전한 뒤 "바로 오늘이야"라고 말해 웃음을 자아냈다.

하지만 매장을 나온 뒤 생각은 달라졌다. 그리는 "계속 보여줘서 겨우 나왔다. 저는 그래도 그냥 구경만 했다"며 구매하지 않았다고 밝혔다.

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이어 "(아빠 선물은) 진짜 돈 벌어서 사야지"라며 "사람들도 사지 않고 현명하게 소비했으면 좋겠다. 어쨌든 이건 모조품이니까"라고 말하며 가품 구매를 지양하는 모습을 보였다.

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그리의 솔직한 발언에 팬들은 "농담은 했지만 생각이 바르다", "진짜 선물은 정품으로 하겠다는 마음이 멋있다", "구경만 하고 나온 게 현명했다" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com