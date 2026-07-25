'나솔' 13기 영수, 성병 전파 의혹에 검사지 공개 "3년간 참아, 전부 고소할 것"

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 13기 영수가 자신을 둘러싼 헤르페스 2형 감염 의혹에 다시 한번 입장을 밝히며 검사 결과를 공개했다. 이어 악성 댓글과 허위 사실 유포에 대해서는 법적 대응을 예고했다.

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25일 영수는 자신의 SNS를 통해 "요즘 다시 제가 3년 전 출연한 연애 프로그램 영상이 바이럴이 되고 있는 것 같다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 방송 출연 당시를 돌아보며 "그때는 제 첫 방송 출연이었다. 지금 생각해보면 '왜 저랬나' 싶은 장면들이 많다"며 "그 부분에 대한 조롱과 비난은 감수할 수 있다. 반성할 부분은 반성하고 고쳐나가면 되는 부분이라고 생각한다"고 밝혔다.

다만 자신을 둘러싼 헤르페스 감염 의혹에 대해서는 강하게 선을 그었다.

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영수는 "당시 제가 해명을 하고 넘어간 부분을 아직도 언급하는 분들이 있어서 이번에는 그냥 넘어갈 수 없을 것 같다"며 "'참고 견디면 지나가겠지' 했는데 끝이 없고 가족들도 많이 힘들어해서 장고 끝에 검사 결과지를 공개하기로 했다"고 설명했다.

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이와 함께 그는 비뇨의학과에서 발급받은 바이러스 검사 결과 보고서를 공개했다.

공개된 검사 결과에 따르면 지난해 6월 26일 채취한 검체를 대상으로 진행한 단순포진바이러스(HSV) 항체 검사인 HSV Ab IgG와 HSV Ab IgM 모두 음성(Negative) 판정을 받았다.

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영수는 검사 결과를 당시 공개하지 않았던 이유에 대해서도 털어놨다. 그는 "당시 공개하지 않은 이유에 대해 궁금하실 텐데 그냥 싫었다"며 "익명성에 숨어 서슴지 않고 칼을 휘두르는 사람들 장단에 맞춰주기 싫었다"고 말했다.

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이어 "이제 공소시효도 지났고 제게는 지나간 잊고 싶은 일이다. 사람이 참는 것도 한계가 있다"며 "이제는 참지 않을 거다. 전부 캡처해서 고소장을 접수하겠다"고 밝혀 허위 사실 유포와 악성 댓글에 대한 법적 대응 방침을 분명히 했다.

앞서 지난 2023년 한 온라인 커뮤니티에는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO(나는 솔로)' 남성 출연자와 교제하는 과정에서 헤르페스에 감염됐다는 취지의 글이 게재됐다. 작성자는 "본인이 의료계에 종사하는 전문직임에도 불구하고 몸에 질환이 있었던 걸 모를 수가 없었을 것"이라고 주장했다.

이후 해당 글이 '나는 솔로' 13기 방송 종료 직후 올라왔고, '의료계에 종사하는 전문직'이라는 설명 등이 맞물리면서 일부 온라인에서는 성형외과 의사인 13기 영수를 지목하는 추측이 확산됐다. 다만 이는 온라인상에서 제기된 추측으로, 영수는 당시에도 의혹을 부인한 데 이어 이번에는 검사 결과를 공개하며 재차 반박에 나섰다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com