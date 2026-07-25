이지혜, 2억 포르쉐 번호판 길가서 '극적 회수'..."하루만 참을걸"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이지혜가 2억 원 상당의 포르쉐 차 전면 번호판이 통째로 사라졌던 황당 사건의 전말과 해프닝의 무사 마무리를 직접 전했다.

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25일 이지혜는 자신의 SNS를 통해 "번호판 실종 사건의 전말"이라는 글을 올리며 사건 당시의 상황을 구체적으로 설명했다.

앞서 그는 전면 번호판이 깔끔하게 떨어진 차 사진을 올리며 "번호판이 없어졌다. 황당하다"는 소식을 전해 팬들의 걱정을 산 바 있다.

그는 "딸 엘리를 유치원에 데려다주고 차를 세웠는데 갑자기 앞 번호판이 없어져 있었다"라며 "내 동선부터 시작해 모든 회로를 돌려봤지만 아무 이상한 낌새를 느끼지 못했다"라고 회상했다.

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이어 다산콜센터 안내에 따라 경찰서에 분실 신고를 접수했던 상황도 전했다.

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이지혜는 "경찰서에서 분실 신고를 하는데 세금을 안 냈냐고부터 물어보시더라. 남편이 세무사인데 말이다"라며 항변해 웃음을 자아냈다. 도난이나 체납 조치 등이 아님을 확인한 그는 경찰서 신고 접수부터 구청 재발급 조치까지 5시간에 걸쳐 번호판 재발급 절차를 마쳤다.

그러나 새로운 번호판을 달고 집에 돌아오던 중 시민들의 제보가 쏟아지기 시작했다.

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누리꾼들이 미성아파트 정문에서 신사중학교 후문으로 이어지는 길가 담벼락 석축 위에 얌전히 놓여 있는 이지혜의 옛 번호판(9970) 사진을 제보한 것.

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다음 날 출근길에 해당 현장을 찾아간 이지혜는 떨어진 그 자리에 아주 깨끗하고 얌전하게 보존되어 있던 번호판을 발견했다.

그는 "찾게 해주셔서 감사하다. 진짜 세상은 좁고 따뜻하다"라며 "하루만 침착했으면 이 고생을 안 했을 텐데 성격 급한 나를 혼내고도 싶지만 정확한 상황 파악이 되어 마음이 후련하다"라고 전했다.

아울러 포르쉐 차주들을 위한 실질적인 조언도 잊지 않았다. 이지혜는 "번호판을 탈착해 주신 선생님께서 포르쉐 앞쪽 번호판이 좀 헐겁게 나온 경우가 있다고 하니 차주분들은 꼭 체크해 보시길 바란다"라고 덧붙였다.

한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 등을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com