이준영, 입대 4일 만 훈련소 근황 포착..삭발 머리에 늠름한 미소 '훈훈'

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이준영의 훈련소 근황이 공개돼 팬들의 반가움을 자아냈다.

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최근 온라인 커뮤니티에는 군 복무 중인 이준영이 훈련소에서 동기 훈련병들과 함께 기념사진을 촬영한 모습이 확산되며 화제를 모으고 있다.

공개된 사진 속 이준영은 짧게 삭발한 헤어스타일에 브이(V) 포즈를 취하며 환한 미소를 짓고 있다. 훈련소 생활에도 밝은 표정을 잃지 않은 모습이 눈길을 끌며 팬들의 반가움을 더했다.

사진을 접한 팬들은 "잘 지내는 것 같아서 다행이다", "더운데 몸조심하고 건강하게 훈련받길", "무사히 전역해서 다시 만나자" 등 응원의 메시지를 쏟아냈다.

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이준영은 지난 21일 육군 현역으로 입대해 기초군사훈련을 받은 뒤 자대에 배치돼 국방의 의무를 이어갈 예정이다.

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이준영은 2014년 그룹 유키스에 '준'이라는 이름으로 합류하며 가요계에 데뷔했다. 이후 배우로 활동 영역을 넓히며 꾸준히 필모그래피를 쌓았고, 안정적인 연기력과 폭넓은 캐릭터 소화력으로 배우로서 입지를 다졌다.

특히 드라마 'D.P.', '마스크걸', '약한 영웅 Class 2', '폭싹 속았수다' 등 화제작에서 인상적인 연기를 선보이며 대중과 평단의 호평을 받았다.

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최근에는 지난 5일 종영한 드라마 '신입사원 강회장'까지 다양한 작품에서 활약하며 배우로서 전성기를 이어가던 가운데 입대를 결정해 더욱 아쉬움을 남기고 있다