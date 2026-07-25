유재석, 허경환도 놀란 60kg '뼈말라' 몸매.."낙엽보다 가벼워"(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자]유재석의 남다른 슬림한 체격이 또 한 번 화제를 모았다.

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25일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐')는 '놀뭐 일기2' 편으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범, 김원훈이 '놀뭐골 청년회'로 변신해 특별한 야유회를 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 야유회를 준비하며 각자 역할을 나눴다. 하하, 주우재, 김원훈이 옥수수를 따러 이동한 가운데 유재석, 허경환, 곽범만 자리에 남게 됐다.

이때 허경환은 식사 준비를 위해 마트에 다녀올 사람을 정하자고 제안했고, 유재석은 "이 앞이니까 내가 갔다 올게"라며 흔쾌히 마트행을 자처했다.

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그러자 허경환과 곽범은 "형님이 가면 우리 분량 어떻게 하냐"라며 걱정을 드러냈고, 결국 허경환이 유재석을 직접 업고 마트로 향하는 상황이 펼쳐졌다.

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하지만 유재석을 업은 순간부터 허경환은 예상 밖의 가벼운 무게에 당황했다. 그는 "왜 안 타는 거냐. 업은 거 맞냐. 떨어진 낙엽보다 가볍다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 유재석은 '놀면 뭐하니?' 촬영 중 가발부터 옷, 신발까지 모두 착용한 상태로 체중계에 올라 몸무게를 측정한 바 있다. 당시 그의 체중은 60.5kg으로 공개됐고, 키 178cm로 알려진 유재석의 실제 몸무게가 60kg 안팎일 것으로 추정되며 놀라움을 안겼다.

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평소 꾸준한 자기 관리로 유명한 유재석의 마른 체형이 다시 한번 언급되면서 시청자들의 관심도 이어졌다. 특히 후배 허경환이 직접 체감한 '가벼운 몸무게' 에피소드가 더해지며 유쾌한 웃음을 선사했다.