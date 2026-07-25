박유천, 탈색머리로 감춘 휑한 이마...수척한 비주얼에 팬들 '건강 우려'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 박유천의 최근 근황이 공개된 가운데, 한층 야윈 비주얼에 팬들의 걱정 어린 반응이 이어지고 있다.

Advertisement

25일 박유천은 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 박유천이 야외 무대에서 마이크를 들고 노래를 부르는 모습이 담겼다.

밝은 금발로 탈색한 헤어스타일에 검은 반소매 셔츠와 흰색 반바지를 매치한 편안한 차림으로 공연을 이어가는 모습이다.

Advertisement

특히 탈색한 헤어스타일로 인해 이전보다 넓어 보이는 이마와 헤어라인이 눈길을 끌었다. 여기에 한층 마른 얼굴과 가느다란 팔선이 더해지면서 이전보다 수척해진 인상을 남겼다.

Advertisement

사진을 접한 팬들은 "건강은 괜찮은 거냐", "많이 야윈 것 같다", "예전보다 분위기가 많이 달라졌다"는 등 걱정 섞인 반응을 보였다. 반면 "무대에서 노래하는 모습을 보니 반갑다", "건강하게 오래 활동했으면 좋겠다", "응원한다"는 격려도 이어졌다.

박유천은 최근 일본을 중심으로 팬미팅과 공연 등 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.

Advertisement

한편 박유천은 2016년 성추문 논란에 이어 2019년 필로폰 투약 혐의로 구속기소돼 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 그는 기자회견에서 "마약을 했다면 연예계를 은퇴하겠다"고 밝혔지만, 이후 혐의가 인정된 뒤에도 은퇴를 번복하고 해외를 중심으로 활동을 이어오고 있다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com