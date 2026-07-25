고우림, ♥김연아가 직접 차린 생일상 자랑 "미역국 끓여줘, 내 인생 동반자"(불후)

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[스포츠조선 김소희 기자]'퀸의 남자' 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 함께하는 결혼 생활에 대한 솔직한 행복을 전했다.

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25일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '불후의 명곡'에서는 2026년 왕중왕전 2부가 펼쳐졌다.

이날 케이윌은 자신의 유튜브 채널 '아는 형수'를 언급하며 결혼에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "결혼 생각이 없지 않으니까 그런 프로그램을 기획해서 진행하는 것"이라고 말하며 결혼에 대한 솔직한 마음을 털어놨다.

이에 MC 이찬원과 김준현은 자연스럽게 결혼 선배인 고우림에게 질문을 던졌다.

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김연아와 결혼 후 느끼는 행복에 대해 고우림은 "집에 가면 누군가 나를 반겨준다는 게 가장 큰 행복이다. 스스럼없이 물어보고 같이 상의할 수 있는 인생의 동반자가 생겼다는 게 좋다"고 말했다.

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특히 최근 생일을 맞았다는 고우림은 특별한 부부만의 일상도 공개했다. 그는 "아내와 생일이 되면 미역국을 서로 끓여준다"고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.

서로의 특별한 날을 챙기며 소소한 행복을 나누는 두 사람의 모습에 출연진 역시 미소를 지었다.

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한편 고우림은 2022년 10월 김연아와 결혼식을 올렸으며, 포레스텔라 멤버로 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com