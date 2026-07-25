돌싱 22기 상철, ♥싱글 백합과 결국 헤어졌나..결혼 언급 3개월 만 결별설 확산

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[스포츠조선 김소희 기자]''나는 솔로' 22기 돌싱 상철과 '나솔사계' 싱글 백합이 결별설에 휩싸였다.

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최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 '나는 SOLO'(나는 솔로) 22기 출연자 상철과 '나솔사계' 출연자 백합의 관계에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측이 확산되고 있다.

두 사람이 서로의 SNS 팔로우를 취소한 데 이어, 함께 찍었던 사진들까지 삭제된 정황이 포착되면서 일부 누리꾼들 사이에서 결별설이 제기된 것.

이를 본 팬들은 두 사람의 SNS 게시물에 "헤어지신 건가요?", "두 분에게 무슨 일이 있나요?" 등 궁금증 섞인 댓글을 남기며 관심을 보이고 있다.

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다만 현재까지 상철과 백합이 직접 결별 사실을 밝힌 것은 아니다. SNS상 변화만으로 두 사람의 관계를 단정하기는 어려운 상황이다.

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앞서 22기 상철은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 스핀오프 프로그램인 '나솔사계'를 통해 백합과 인연을 맺었고, 최종 선택 이후 실제 연인으로 발전하며 많은 관심을 받았다.

두 사람은 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'를 통해 현실 커플(현커)이 된 근황을 공개하며 화제를 모았다.

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당시 결혼 계획을 묻는 제작진의 질문에 백합은 "아직 정해진 건 없는데 하면 얘랑 할 거다"라며 자연스럽게 상철을 바라봐 눈길을 끌었다.

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이어 백합은 상철이 돌싱이라는 점을 둘러싼 주변의 우려에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "저희 부모님도 제가 결혼을 하겠다고 하면 '어쩔 거야'라는 반응이다. 저는 (상철이 돌싱이라는 점을) 신경 안 쓰는데 친구들이나 주변에서 많이 걱정한다. 안 그래도 (상철이) 신경을 쓰고 있어서 더 신경 쓸까 봐 걱정"이라고 말했다.

또 제작진이 2세 계획에 대해 묻자 백합은 "둘 다 나이가 있으니 그렇다. 진짜 아이를 너무 갖고 싶다"며 솔직한 바람을 전했다. 이에 상철 역시 "분발해야 하지 않을까 싶다"라고 화답하며 서로에 대한 진지한 마음을 드러냈다.