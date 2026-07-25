"잘생긴 애를 거지로"...황정민, 수염 기른 조인성 비주얼 대놓고 '외모 디스'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정민이 영화 '호프'를 위해 수염을 기른 조인성의 파격적인 비주얼을 유쾌하게 놀렸다.

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지난 24일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '황정민이 외계인 있다고 하면 있는거지 | 나영석의 와글와글'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 영화 '호프'의 주연 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 작품과 관련된 다양한 이야기를 나눴다.

이날 정호연은 시청자가 보낸 질문을 읽었다. 질문에는 "인성님, 콧수염 기른 것도 너무 잘 어울린다. 수염이랑 옷 스타일이 누굴 닮은 것 같아서 자세히 보니 나홍진 감독님이더라. 혹시 나홍진 감독님의 비주얼 디렉팅이 있었냐"는 내용이 담겼다.

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이에 조인성은 "그렇게 느끼시는 분들이 많더라"며 "감독님은 한사코 부정하셨다. 칸에서도 기자들이 '감독님의 모습을 투영한 것이 아니냐'고 물어봤다. 저도 감독님께 그런 의도가 있었는지 물어봤는데 절대 아니라고 하셨다"고 답했다.

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조인성은 영화 '호프'를 위해 직접 수염을 기르며 기존의 부드러운 이미지를 벗어난 새로운 변신에 도전했다.

이를 지켜보던 황정민은 "애를 거지 만들어놨다"며 웃음을 터뜨렸다.

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이어 "테스트를 하는데 수염에 모자까지 쓰고 있는데, 잘생긴 애를 거지로 만들어놨더라"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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황정민의 거침없는 농담에 조인성과 정호연, 제작진 모두 폭소를 터뜨렸고, 조인성 역시 미소를 지으며 분위기를 즐겼다.

한편 영화 '호프'는 나홍진 감독의 신작으로, 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 카메론 브리튼 등이 출연해 개봉 전부터 큰 관심을 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com