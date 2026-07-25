'런닝맨' 지예은, 썸장사로 분량 뽑더니 ♥바타와 열애 인정..강훈 "철저히 날 이용해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 인정한 가운데, '런닝맨'에서 과거 썸 기류를 형성했던 강훈에게 직접 사과해 웃음을 안겼다.

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25일 SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 측은 "'기분 좋은 소식이었어' 강훈, 지예은의 사과에 오히려 홀가분↗ (ft. 자기소개)"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이날 영상에는 강훈, 김혜준, 차우민이 게스트로 출연해 멤버들과 유쾌한 시간을 보냈다.

이날 지예은은 강훈의 등장과 동시에 당황한 기색을 감추지 못했다. 강훈을 마주한 그는 곧바로 "오빠 미안해"라고 사과했고, 이를 본 지석진은 "얘기 들었냐"라고 물으며 상황을 궁금해했다.

이에 강훈은 "기사로 접했다"며 지예은과 바타의 열애 소식을 이미 알고 있었다고 밝혔다. 예상치 못한 상황에 지예은은 얼굴이 빨개지는 등 어쩔 줄 몰라 하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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지예은은 "너무 미안해서 그렇다"며 "나 좋아했던 것 같은데…"라고 너스레를 떨었고, 이에 강훈은 "철저히 저를 이용했다"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

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이어 지예은이 다시 한번 "미안해. 그렇게 됐다"고 사과하자, 강훈은 오히려 "괜찮다. 너무 기분 좋은 소식이었다. 진짜 박수를 치면서 봤다"라고 화답해 훈훈함을 더했다.

특히 강훈의 절친인 김종국은 "쟤가 이제 '런닝맨' 편하게 나갈 수 있을 것 같다고 하더라"라고 전해 또 한 번 웃음을 안겼다.

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한편 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.