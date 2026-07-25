프리지아, 에르메스 핑크백 자랑 "서른살 기념, 나의 첫 켈리"

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[스포츠조선 김소희 기자]유튜버 프리지아(본명 송지아)가 초고가 명품 가방을 공개하며 남다른 취향을 드러냈다.

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25일 프리지아의 유튜브 채널에는 "드디어 월간 프리지아. 여름철 내돈내산 살 안 타템 추천! 에르메스 언박싱 같이 해요.."라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 프리지아는 가방부터 부츠, 수분크림, 속옷 등 평소 즐겨 사용하는 다양한 아이템을 소개하며 자신의 취향과 일상을 공개했다.

특히 이날 가장 큰 관심을 모은 것은 프리지아가 직접 공개한 에르메스 가방이었다. 그는 "저의 첫 핑크 백"이라며 가방을 소개한 뒤 "이 실물 컬러가 영상에 안 담긴다"고 말하며 애정을 드러냈다.

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프리지아는 "핑크 가방은 예전에 선물받은 샤넬 가방밖에 없다. 이상하게 나는 핑크 가방을 사러 가도 블랙, 화이트만 눈에 들어오더라"라고 자신의 가방 취향을 설명했다.

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이어 "사실 저는 주얼리나 가방은 소모품이라고 생각해서 막 놔두고 던져놓는다"고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다.

하지만 이번 가방만큼은 달랐다. 프리지아는 "처음으로 애정하는 템이 생겼다"며 "컸으면 부담스러웠을 것 같은데, 이게 미니백에 사랑스러운 컬러까지 더해져 조화로운 느낌"이라고 만족감을 표현했다.

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그러면서 "저의 첫 켈리인데 서른 살 기념으로 샀다고 생각하겠다. 왜냐하면 가방을 안 산 지 오래됐다"고 밝혀 특별한 의미를 더했다.