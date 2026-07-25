최은경, 아나운서 시절 월급이 '10원'…"선배들이 10원 던져줬다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 최은경이 사회 초년생 시절 월급이 '10원'이 됐던 일화를 공개했다.

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24일 유튜브 채널 '최은경의 관리사무소'에는 '몸보신 닭요리 해줬더니, 폭로전이 시작됐습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 KBS 아나운서 출신 국혜정, 윤지영이 최은경의 집을 찾아 추억담을 나눴다.

윤지영은 "KBS 지하에 공제회가 있었다. 공제회에서 물건을 사면 월급에서 차감됐다"며 "그때는 월급 명세서가 종이로 나왔는데 최은경 선배 월급이 궁금해서 봤더니 급여가 0원이더라. 공제회에서 다 산 거였다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

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이에 최은경은 "그때 선배들이 지나가면서 10원을 던지며 '옜다 월급이다'라고 했다"고 떠올려 폭소를 자아냈다.

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그는 "그때 가전제품 같은 걸 많이 샀다. 사회 초년생이었고 회사 직원 할인도 받을 수 있었다"며 "혼자 살고 있어서 쇼핑하는 재미가 너무 컸다"고 당시를 회상했다.

이를 들은 국혜정은 "아직도 아나운서실에서 '월급 10원' 이야기가 회자된다"고 거들었다.

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또 국혜정은 "최은경은 아나운서실에서 유일하게 TV 뉴스를 한 번도 진행하지 않은 사람일 것"이라고 말했고, 최은경은 "라디오는 했다"고 답해 눈길을 끌었다.

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최은경은 유쾌한 입담으로 과거 KBS 시절 비하인드를 전하며 오랜 동료들과 변함없는 케미를 선보였다.

narusi@sportschosun.com