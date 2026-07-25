세자녀 모두 서울대 보낸 양소영 "영어유치원 안 보내, 독서+글쓰기가 비결"

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[스포츠조선 김소희 기자] 양소영 변호사가 세 자녀를 모두 서울대학교에 진학시킨 교육 비결을 공개했다.

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25일 이현이의 유튜브 채널 '워킹맘 이현이'에는 '자녀 셋 다 서울대라고요!? 워킹맘의 자식 농사 비결 대공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이현이는 세 자녀를 모두 서울대학교에 진학시킨 워킹맘 양소영 변호사를 초대해 자녀 교육과 관련한 다양한 이야기를 나눴다.

양소영 변호사는 "제가 고시 공부를 하다가 갑자기 시집을 간 거고, 엄마도 이제 워킹맘이었다. 엄마로부터 아무것도 배운 것도 없이 결혼하고 임신을 한 거라서 책을 되게 많이 봤다"며 책을 통해 육아와 교육 방식을 배웠다고 밝혔다.

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이어 "책에 초4까지 기초를 잡아놔야 한다고 써 있더라"며 아이들의 어린 시절 기본기를 다지는 것이 중요하다고 강조했다.

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이에 이현이는 "기틀을 잡는 준비를 기초학력을 위해 선행이라든지 아니면 학습지로 하신 거냐"고 물었고, 양 변호사는 "학습지도 맞다. 저희는 한글을 빨리 뗐다. 저는 책 읽기가 중요하다고 생각해서 책 읽기를 빨리 시작했다. 영어유치원은 다 실패했다"고 답했다

그는 "애들이 영유를 잘 적응 못 하더라. 모두 다니다가 그만뒀다"고 덧붙이며, 획일적인 교육보다 아이들의 성향을 고려한 교육을 선택했다고 설명했다.

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그러면서 "사고의 지평을 넓히는 건 언어지 않냐. 그래서 한자도 일찍 시작하고 동화책 구독 서비스도 했다. 또 독서 모임도 하고 글쓰기도 가르쳤다. 독서 따로 글쓰기 따로 배웠다. 대학을 국어로 갔다고 생각한다"고 말했다.

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양 변호사는 단순히 문제 풀이 능력을 키우는 것보다 언어 능력과 사고력을 키우는 과정이 중요했다고 밝혔다.

이야기를 듣던 이현이는 자신의 현실적인 육아 고민도 털어놨다. 그는 "진짜 제가 키워보면서 제일 어려운 게 동기부여다. 그 동기부여가 돼야 양치도 하고 진짜 기본적인 생활습관부터 공부도 당연히 하고 이러는데, 동기부여 해주는 게 너무 어렵다"고 말했다.

이에 양소영 변호사는 아이가 스스로 성취감을 느끼는 경험이 중요하다고 조언했다. 그는 "저는 우리 애들한테 늘 그런 얘기를 했다. 너무 시간표 빡빡하게 하지 말라고. 계획만 짜면 그날 계획 뭐든지 할 것 같지 않나. 신나게 계획만 세우다가 하루가 지나가고 그다음 날 계획대로 안 된다. 재미라는 게 스스로 하는 성취감을 맛봐야 한다"고 전했다.

또한 아이들에게 작은 선택권과 보상을 활용했던 방법도 공개했다. 양 변호사는 "안 해도 되는 쿠폰을 만들어주거나 학원을 한 달에 한 번 안 가도 된다든가, 그걸 좀 성실히 하면 포도 스티커를 붙여서 갖고 싶은 걸 갖게 해준다든지"라고 설명했다.