'돌싱' 28기 경수, ♥13살 연하 아내와 두집살림 중 "아이는 한명 낳기로"

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 28기 경수가 13살 연하 아내와의 신혼 근황과 자녀 계획을 솔직하게 공개했다.

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25일 유튜브 채널 '댄식이'에는 "나는솔로 28기 영식 현숙이 만나러 간 첫 손님? 과연?"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에는 28기 영식, 현숙 커플이 최근 결혼식을 올린 28기 경수를 만나 결혼 소감부터 신혼 생활, 자녀 계획까지 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 영식은 경수를 보자마자 "형님, 결혼 소감이 어떠십니까"라고 물었고, 경수는 환한 미소를 지으며 "어제 혼인신고를 했고 지금은 일이 너무 많아서 일만 하고 있다"고 말문을 열었다.

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이어 "우리 새색시도 일이 너무 바쁘다. 이사도 아직 안 했다. 7월 말부터 같이 살 예정이다. 지금은 따로 살고 있어서 아직 실감이 안 난다"며 결혼 직후의 근황을 전했다.

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자녀 계획도 솔직하게 털어놨다. 경수는 "아내가 한 명은 허락했다"며 "한 명 낳고 또 꼬실 거다. 애들이 귀여우니까"라고 농담 섞인 바람을 전해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 영식은 "형수님이 워낙 차분한 성격이시다. 형님과 정말 잘 어울린다"고 말했고, 경수는 "편안하다. 처음 만났을 때부터 편했다"며 아내를 향한 애정을 숨기지 않았다.

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앞서 경수는 지난 7일 13살 연하와 재혼했다. 그는 당시 "적지 않은 나이 차이인 만큼 보내주시는 우려와 관심 모두 깊이 이해하고 있다. 다만 사실과 다른 오해로 인해 새출발을 하는 아내와 가족들이 걱정하지 않도록, 잘못된 정보는 바로잡아 주시기를 정중히 부탁 드린다"며 "새롭게 시작하는 오늘, 한 가정의 가장으로서 아내를 아끼고 든든하게 지켜내겠다"고 인사했다.

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한편, 1978년생인 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연했다. 경수는 한국인 최초로 유럽에 진출한 골키퍼 출신으로, 현재는 스포츠 영상 관련 스타트업 대표로 재직 중이다.