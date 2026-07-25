은가은♥박현호, 이혼설·쇼윈도설 정면반박..."악플 때문에 더 단단해졌다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 은가은과 박현호 부부가 자신들을 둘러싼 이혼설과 쇼윈도 부부설을 정면으로 반박하며 악플을 함께 견뎌낸 속마음을 털어놨다.

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25일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이혼설, 쇼윈도 부부설 등 각종 루머에 휩싸였던 은가은과 5세 연하 남편 박현호의 신혼 일상이 최초 공개됐다.

이날 박현호는 아내 은가은과의 이혼설과 쇼윈도 부부설에 대해 황당해 하며 "내가 무명이라서 아내를 힘들게 한 게 아닐까라고 생각했었다"리고 고민을 토로했다.

이에 이요원은 "루머는 믿으면 안 된다. 난 우리 남편이 재벌 2세라고 하는데 다음 생에는 만날까"라고 말해 웃음을 더했다.

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또 이날 출산 6주만에 라디오 DJ로 복귀한 은가은은 "다들 걱정하셨는데 제 자리가 없어질까 봐 무서웠던 거 같다"라고 말했고, 특히 출산 후 2주 만에 행사를 갔음이 공개돼 모두를 놀라게 만들었다.

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박현호는 "산후조리원 퇴소 다음날 행사를 갔었다"라고 말해 또 한 번 모두를 놀라게 만들었다.

악플로 힘들었던 박현호는 "그 악플들 때문에 사이가 더 좋아진 것도 있다"라고 담담하게 말했고 은지원은 "그럼 악플이 좋냐"라고 박현호를 놀러 웃음을 자아냈다.

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이후 박현호는 은가은을 위해 삼계탕을 만들어주기로 했고, 집 근처 시장으로 아기까지 데리고 장을 보러 갔다.

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박현호는 걷기도 힘들어하는 은가은을 데리고 시장 곳곳을 끌고 다녔고, "가은씨 돈을 쓰기 때문에 잘 비교 하며 사는 편이다"라고 이야기했다.

가격비교를 하며 물건을 사던 박현호에게 은가은은 "저기서 사자고 했잖아"라고 소리쳤고, 박현호는 당화했다.

은가은은 "제가 감정 기복이 적은 사람인데 산후 우울증이 있었다. 신랑이 노력을 많이 했는데도 호르몬 때문인 거 같다"라며 눈물을 보였다.

하지만 박현호는 "내가 일을 많이 하고 있었으면 '좀 쉬다 나가'라고 했을텐데 '힘내'라고 했었다. 항상 미안한 마음이 있었다"라고 속마음을 이야기했다.

집에 돌아온 박현호는 집 정리부터 청소, 음식까지 준비하던 중 달력에 빼곡한 은가은의 스케줄과 달리 텅 빈 자신의 달력을 보며 생각에 잠겼다.

그는 "일이 없으면 죽을 것 같다. 아내 앞에서는 절대 티 안 내고 괜찮다고 한다"며 그간 숨겨왔던 속내를 털어놓았다.

은가은은 "현호가 노력을 하는 모습을 보면 마음이 아프다"라며 또 다시 눈물을 보였다.

narusi@sportschosun.com