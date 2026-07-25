박진영 "누드 화보에 父 결국 폭발…'저렇게까지 해야 하냐' 혼났다" ('전참시')

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박진영이 과거 화제를 모았던 누드 화보 촬영 당시 아버지에게 크게 혼났던 일화를 털어놨다.

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25일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 '자기관리의 신' 박진영의 빈틈없는 일상이 공개됐다.

이날 전현무는 "비닐 옷 입을 때 부모님에게 혼나지 않았냐"라고 물었고, 박진영은 "부모님은 '좀 조용히 살자'라는 스타일이다. 근데 아들이 너무 시끄러운거다. 감당이 안 되신다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

박진영은 "누드 화보를 찍었을 때가 있었다. 근데 아버지랑 저녁 식사를 하고 있는데 그게 뉴스로 나온 거다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

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이어 공개된 뉴스 화면에서 앵커는 "최근 젊은 층에서 인기를 모으고 있는 박진영 씨가 국내여성 잡지에 알몸으로 등장해 중격과 함께 논란이 되고 있습니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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박진영은 "아버님은 회사를 다니시고 계셨는데 저렇게까지 해야하냐고 딱 한 번 화를 내신 적이 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com