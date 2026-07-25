'두 딸 아빠' 박진영 "비♥김태희 딸·붐 딸과 걸그룹 만들고파"(전참시)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박진영이 자신의 두 딸과 가수 비·배우 김태희 부부의 딸과 걸그룹을 만들고 싶다는 계획을 공개했다.

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25일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 '자기관리의 신' 박진영의 빈틈없는 일상이 공개됐다.

이날 박진영은 몸에 좋은 오일과 제철 과일, 그릭요거트 등 유기농 식단과 해양심층수 한 잔으로 하루를 시작했고, 자신만의 암기법으로 영단어를 외운 뒤, 집 안 운동방에서 웜업, 스트레칭, 웨이트, 마무리 운동까지 쉼 없이 이어간다. 여기에 피아노와 보컬 연습까지, 20년 넘게 지켜온 '파워JYP'의 철벽 루틴이 모두의 시선을 사로잡았다.

이때 박진영의 여섯 살, 일곱 살짜리 두 딸과 포옹으로 하루를 시작하고, 딸들을 위한 헌정곡까지 만들 정도로 남다른 '딸바보' 면모를 드러냈다.

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특히 두 딸이 자신을 닮아 길쭉한 팔다리는 물론 춤과 노래 실력까지 뛰어나다며 '아빠 미소'를 감추지 못했다고 밝혔다.

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이어 "세상에 가수보다 좋은 직업은 없다"며 비♥김태희 부부의 딸, 붐의 딸과 함께 미래의 걸그룹을 만들고 싶다는 '큰 그림'을 공개해 모두를 놀라게 만들었다.

또 박진영은 "요즘 붐이 자기 딸도 끼워 주면 안 되냐고 하더라"라고 말해 웃음을 더했다.

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narusi@sportschosun.com