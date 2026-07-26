[제5회 BSA] 존재감 그저 압도적..김선호→신혜선, 누가 받아도 이견 없는 청룡 주연상

제5회 청룡시리즈어워즈 남우주연상 후보 김선호, 김우빈, 박지훈, 박해수, 현빈(윗줄 왼쪽부터). 제5회 청룡시리즈어워즈 여우주연상 후보 고윤정, 김고은, 박보영, 박지현, 신혜선(아랫줄 왼쪽부터). 사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 조지영 기자] 전 세계를 사로잡은, 압도적인 존재감이다. 보는 이들의 마음을 몽글하게 만드는 로맨스 장인부터 욕망의 심연을 꺼낸 장르 퀸까지. K-콘텐츠를 이끄는 국내 대세 배우들이 청룡의 무대에 모여 치열한 경합을 펼치게 됐다.

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31일 인천 파라다이스시티에서 개최되는 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards, 이하 BSA)가 성대한 축제를 위한 서막을 열었다. 글로벌 OTT 플랫폼의 성장세와 함께 K-시리즈를 향한 관심과 사랑이 그 어느 때보다 뜨거웠던 한 해였던 만큼, K-시리즈를 이끈 주역들의 활약도 남달랐다. 청룡시리즈어워즈의 하이라이트인 남·녀주연상 경합 또한 그저 '역대급'이라는 말밖에 설명할 수 없다.

단순한 인기나 화제성을 넘어, 작품의 세계관을 묵직하게 이끌어간 베테랑들의 노련함부터 장르적 한계를 뛰어넘은 대세 주역들의 폭발적인 열연까지 한데 어우러졌다. 연기력과 흥행력은 물론 넓은 캐릭터 스펙트럼까지 모두 갖춘 육각형 스타들이 청룡시리즈어워즈 주연상 후보로 이름을 올리면서 심사위원단과 시청자들의 고민도 깊어지고 있다. 누가 받아도 이견 없는 명품 노미네이트 라인업 속, 주연상 트로피 영광은 누구 품으로 돌아갈까.

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달달한 눈빛에 취했다가 민낯 욕망에 뜨끔..한계 없는 스펙트럼

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남우주연상 부문은 선 굵은 거대 서사 속 중심축을 잡은 베테랑들과, 판타지 설정을 완벽하게 설득시킨 대세 배우들의 5파전으로 요약된다. 김선호, 김우빈, 박지훈, 박해수, 현빈 등 설렘 가득한 로맨스부터 배꼽 잡는 코미디, 거친 장르물은 물론 감정의 결을 정밀하게 다룬 드라마까지 다채로운 배우들의 색채에 전 세계 시청자가 열광했다.

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김선호는 '이 사랑 통역 되나요?'에서 낯선 언어에는 누구보다도 익숙하지만, 사랑의 언어에는 서툰 다중언어 통역사 주호진으로 변신했다. 작품 특유의 짙은 감수성을 이끌었던 김선호는 극 중 차무희(고윤정)에 흔들리는 주호진의 감정선을 섬세하게 표현, 진정성 가득한 연기로 '대세 로맨스 장인' 타이틀을 거머쥐었다.

김우빈의 '다 이루어질지니' 속 존재감 또한 독보적이다. 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령 지니를 연기했다. 허공에 붕 뜬 판타지적 설정이 농후한 캐릭터였지만 자신만의 독특한 결을 살려 입체적으로 표현하며 극을 이끌었다. 위트와 진지함을 자유자재로 넘나드는 연기 스펙트럼을 통해 글로벌 OTT 팬덤의 폭발적인 반응을 이끌어내며 K-시리즈를 대표하는 배우로서의 입지를 재확인시켰다.

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밀리터리 드라마의 신기원을 연 박지훈의 활약도 눈부시다. 박지훈은 '취사병 전설이 되다'에서 주어진 일에 진심을 다하는 취사병 강성재로 몰입했다. 이등병의 서툰 모습부터 숙련된 취사병으로 변화하는 인물의 성장을 단계적으로 그려냈다. 전작 '왕과 사는 남자' 속 처연한 단종의 이미지를 벗어던지는 대신, 망가짐을 불사한 코믹 연기로 시리즈물의 새로운 흥행 주역이 됐다.

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박해수는 '허수아비'에서 뚝심 하나로 사건의 본질을 파고드는 강력계 형사 강태주를 연기했다. 값싼 정의구현으로 도파민과 사이다를 펌프질하는 세상에서 박해수는 힘겨운 싸움을 택했다. 눈앞의 불의는 참교육할 수 없었고, 악인을 참기 위해 어금니가 깨지도록 악물어야 했다. 세상 사람 모두가 알아서 더 뻔한 이 이야기를, 박해수는 정공법으로 끝내 뚫고 나간다. 30년 전 연쇄살인사건에서 진실을 지켜내지 못했다는 죄책감을 짊어진 인물의 고뇌와 분노를 대변하며 '허수아비'에 영혼을 불어넣었다.

데뷔 22년 만에 '메이드 인 코리아'로 첫 OTT 시리즈 도전에 나선 현빈도 강력한 후보다. 현빈은 '메이드 인 코리아'에서 중앙정보부 부산지부 정보과장 백기태를 연기했다. 압도적인 아우라와 정교한 캐릭터 해석으로 극 전체의 무게감을 완벽하게 책임진 현빈은 격동의 시대를 불도저처럼 뚫고 나가는 인물의 내면을 흔들림 없는 눈빛과 정제된 감정 연기로 풀어냈다. 자신의 목적을 위해서라면 타인의 욕망을 집요하게 이용하고 수단과 방법을 가리지 않는 냉혹한 악인으로 파격 변신에 나섰다.

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주체적 캐릭터의 향연…서사 한 편 뚝딱 말아 주는 '퀸들의 전쟁'

여우주연상 부문 역시 그 누구에게 트로피가 돌아가도 이견이 없을 만큼 치열하다. 1인 2역 판타지 로맨스부터 복잡 미묘한 우정, 그리고 감정의 절정을 그려낸 심리 드라마, 인간 욕망의 본질을 탐구하는 범죄 서스펜스 등 강렬한 변신을 감행한 장르 퀸들의 맞대결이 올해 청룡시리즈어워즈 여우주연상 관전 포인트다.

이토록 사랑스러운 1인 2역이 있을까. '이 사랑 통역 되나요?' 속 고윤정은 '로코 퀸'의 저력을 과시했다. 오랜 무명 생활 끝에 하루아침에 세계적인 조명을 받게 된 글로벌 톱스타 배우 차무희로 변신한 고윤정. 차무희에게 상처받지 않기 위해 스스로 만들어낸 또 다른 인격이자 환각 캐릭터 도라미까지 1인 2역에 도전한 그는 정작 자신의 진짜 마음과 사랑을 전할 때 번역이 필요할 만큼 서툰 모습을 보여주며 달콤하면서도 아련한 로맨스의 주인공으로 존재감을 드러냈다.

김고은이 또 김고은했던 '은중과 상연'도 올해 청룡시리즈어워즈 주연상 후보로 이름을 올렸다. '은중과 상연'에서 김고은은 유년 시절 늘 풍족하고 완벽해 보이는 천상연(박지현)에 열등감을 느끼는 류은중 역을 맡았다. 학창 시절부터 성인이 되기까지 삶의 격동을 거치는 인물의 감정선을 과장 없이 담백하면서도 깊이 있게 표현해 낸 김고은. 찰나의 눈빛 변화만으로도 캐릭터가 가진 고뇌와 애증을 완벽하게 전달하며, 극의 중심축을 든든하게 지켜냈다.

'골드랜드' 속 박보영도 주목할 여우주연상 후보다. 박보영은 극 중 욕망에 눈을 뜬 세관원 김희주 역을 맡아 묵직한 사건의 중심에서 단단하고 주체적인 인물을 완벽히 표현했다. '골드랜드'를 통해 첫 범죄 장르에 도전한 박보영은 생존을 위해 점점 위험한 선택을 이어가는 날것의 감정 변화를 밀도 높게 그려냈다. 특유의 친근하면서도 깊이 있는 감정 연기로 서사의 당위성을 부여했으며, 거대한 스케일 속에서도 휘둘리지 않는 섬세한 감정 열연으로 시청자들의 강한 몰입을 이끌어냈다.

김고은과 함께 투톱 열연을 펼친 '은중과 상연' 박지현의 깊이 있는 연기도 많은 관심을 받았다. 박지현은 '은중과 상연'에서 부유한 집안 환경과 탁월한 능력, 타고난 매력으로 늘 주변의 부러움과 시선을 한 몸에 받지만 재능 뒤에 깊은 결핍과 상처를 품은 천상연을 소화했다. 김고은과의 완벽한 연기 대립각을 세우며 주연 배우로서의 존재감을 대중에게 강렬하게 각인시킨 박지현. 복잡 미묘한 감정의 결을 대담하고 밀도 높게 세공한 그는 인물이 가진 결핍과 열망을 정교하게 그려내 극의 긴장감과 몰입도를 극대화했다.

마지막으로 '레이디 두아'에서 독보적인 흡인력을 자아낸 신혜선도 주목할 후보로 손꼽히고 있다. 신혜선은 '레이디 두아'에서 가장 빛나는 최상류층의 세계에서 하루아침에 신원 미상 살인사건의 피해자로 지목된 사라킴으로 변신했다. 상류층의 허영심과 명품 시장의 어두운 이면을 교묘하게 이용하고 조종하는 인물을 연기한 신혜선은 상황에 따라 수십 가지의 다른 얼굴과 톤을 보여주는 것은 물론 독보적인 딕션과 완급 조절 연기로 '레이디 두아'를 장악, '장르 퀸'으로서의 진가를 유감없이 발휘했다.

한편, 제5회 청룡시리즈어워즈는 오는 31일 오후 8시 30분 인천 파라다이스시티에서 진행되며, KBS2를 통해 생중계된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com