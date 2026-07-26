산다라박, 초4 때 필리핀 이민 "말 못해 청각장애인 오해받아, 선생님이 수화로 말 걸어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 산다라박이 필리핀에서 톱스타가 된 뒤 YG엔터테인먼트에서 데뷔하게 된 비하인드를 공개했다.

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최근 유튜브 채널 '윤도현의 기타등등'에는 '산다라박 | 필리핀 슈퍼스타에서 2NE1이 되기까지의 험난했던 시간들'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 산다라박은 "초등학교 4학년 때 필리핀으로 이민을 가서 20대 초반까지 있었다. 중요한 시기는 거기서 다 보냈다"며 어린 시절을 떠올렸다.

이어 "낯을 너무 많이 가려서 10년간은 거의 말을 안 하고 산 것 같다. 영어도 못하고 필리핀어도 못했다"며 "한 번 학교에서 이야기를 했는데 발음이 틀렸는지 아이들이 막 웃었다. 어린 마음에 상처를 받아 입이 붙었다"고 회상했다.

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그러면서 "선생님이 한 번은 수화로 이야기하셨다. 제가 말을 못 하는 아이인 줄 아셨던 것"이라고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.

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힘들었던 유년 시절은 오히려 음악을 향한 꿈을 키우는 계기가 됐다. 산다라박은 "어린 시절 힘든 시간을 보내면서 음악에 빠지게 됐다. 그때가 한국에서 1세대 아이돌들이 한창 인기를 얻던 시기였다"며 가수를 꿈꾸게 된 배경을 전했다.

이후 필리핀 현지 오디션 프로그램에 출연한 그는 단숨에 스타덤에 올랐다. 산다라박은 "그걸로 완전 빵 터졌다. 2등을 했다. 19~20살 때였는데 하룻밤 사이에 스타가 됐다는 게 실감이 났다"고 말했다.

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하지만 화려한 인기 뒤에는 혹독한 시간이 이어졌다. 그는 "데뷔하자마자 1년 넘게 1시간도 못 잤다. 고정 프로그램만 4개였고 드라마, 음악방송, MC, 영화, 앨범 활동까지 정말 바쁘게 살았다"고 회상했다.

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이어 "안 괜찮았다. 촬영을 시작한 게 19살쯤이었는데 그때부터 잠도 못 자고 학교도 못 나가고 엄마도 못 봤다. 어린 마음에 그만두고 싶었다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

산다라박은 YG엔터테인먼트와 인연을 맺게 된 계기도 공개했다.

그는 "제가 '인간극장'이라는 프로그램을 통해 한국에서 알려졌다. 당시 제 방에 핑클, 세븐 포스터가 있었는데 그걸 보고 YG에서 날아오신 것"이라고 밝혔다.

이어 "그때 당시 부사장이셨던 양민석 부사장님이 직접 오셨다. 그런데 저는 너무 바빠서 뵙지도 못했고 엄마와 미팅을 하셨다"고 당시를 떠올렸다.

특히 산다라박은 YG를 선택한 이유에 대해서도 솔직하게 말했다. 그는 "많은 분들이 아직도 '다라는 SM 느낌인데 왜 YG를 갔지?'라고 하신다"며 "근데 저는 힙합 DNA가 있었던 것 같다. YG 패밀리를 정말 동경했다"고 밝혔다.

그러면서 "계약금이고 뭐고 YG에 간다고 해서 YG로 가게 된 것"이라고 덧붙이며 당시 YG를 향한 남다른 애정을 드러냈다.