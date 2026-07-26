정가은 "男스태프들 오가는데 샤워신 촬영"…수치심에 결국 눈물

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정가은이 무명 시절 광고 촬영장에서 수치심을 느껴 눈물을 흘렸던 경험을 털어놨다.

Advertisement

25일 유튜브 채널 '정가은 탐구생활'에는 '롤코 여신 정가은 10년 후, 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 정가은은 모델 활동 시절을 떠올리며 "패션모델 활동을 하다가 미스코리아 대회에 나갔고, 2002년에 서울로 올라와 광고를 많이 찍었다"고 말했다.

그는 "콜라 광고도 찍었고 비누 광고도 찍었다"며 당시 샤워 장면을 촬영했던 일을 회상했다.

Advertisement

정가은은 "앞모습은 보여줄 수 없으니까 뒷모습을 촬영했는데 그 당시에는 너무 수치스러웠다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "여자로서 남자 스태프들이 계속 지나다니는데도 가림막이나 동선 정리가 제대로 되지 않았던 기억이 있다"고 당시 촬영 환경을 설명했다.

그는 "그때 '내가 유명하고 잘나가는 사람이었으면 이런 대접은 안 받았을 텐데'라는 생각을 했다"며 "결국 울면서 촬영했던 기억이 있다"고 고백했다.

Advertisement

정가은은 SBS '스타킹' 출연을 계기로 얼굴을 알리기 시작했고, tvN '롤러코스터'를 통해 큰 사랑을 받으며 이른바 '롤코 여신'으로 자리매김했다.정가은은 "그때는 1년 365일 중 360일을 일할 정도로 바빴다"며 "지금 생각해 보면 그 모든 시간이 얼마나 감사한 일이었는지 뒤늦게 깨닫게 됐다"고 말했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com