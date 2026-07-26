"신발 신고 침대에?"…손담비, 비눗방울 사과 17일 만에 '호텔 매너' 또 논란

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 호텔 객실에서 신발을 신은 채 침대에 앉아 있는 사진을 공개해 또다시 숙소 이용 매너를 둘러싼 갑론을박에 휩싸였다.

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손담비는 지난 24일 자신의 SNS에 "오늘은 일본 여행 마지막 날. 마지막까지 맛있게 아낌없이 즐기고 가는 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 손담비는 검은 민소매 상의와 미니스커트 차림에 파란색 운동화를 신은 채 호텔 객실 침대에 걸터앉아 있다. 또 다른 사진에서는 같은 운동화를 신고 일본 거리를 걷는 모습도 공개됐다.

이를 본 일부 누리꾼들은 "밖에서 신던 신발을 신고 침대에 앉는 건 매너가 아니다", "최근 논란이 있었던 만큼 더 조심했어야 한다", "굳이 이런 사진을 올릴 필요가 있었냐" 등의 반응을 보였다.

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반면 "해외에서는 신발을 신고 호텔 객실을 이용하는 문화도 흔하다", "침대에 누운 것도 아니고 잠깐 걸터앉은 것뿐인데 과한 지적"이라며 문제 될 것이 없다는 의견도 이어졌다.

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이번 논란은 손담비가 최근 호텔 객실에서 비눗방울 놀이를 했다가 직접 사과한 지 약 17일 만에 불거져 더욱 관심을 모으고 있다.

앞서 손담비는 지난 6일 숙소 객실에서 딸과 함께 비눗방울을 불며 노는 영상을 SNS에 올렸다가 "객실에서 해서는 안 되는 행동"이라는 지적을 받았다.

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당시 그는 "수건으로 바닥을 다 닦았다"고 해명했지만 논란이 이어졌고, 결국 "숙박업체에서 아이와 잠시 비눗방울 놀이를 한 것은 제 부주의였다"며 "놀이가 끝난 뒤 모두 깨끗하게 정리했지만 앞으로는 더욱 세심하게 행동해 같은 일이 재발하지 않도록 주의하겠다"고 사과했다.

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하지만 사과 이후 약 17일 만에 이번에는 호텔 객실에서 신발을 신은 채 침대에 앉은 사진을 공개하면서, 온라인에서는 숙소 이용 매너를 둘러싼 찬반 의견이 다시 맞서고 있다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com