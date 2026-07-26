"5억 있으세요?"…'박나래 前매니저' 구속, 횡령보다 '공갈미수'가 결정적

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 박나래의 전 매니저가 구속된 배경에는 횡령 혐의보다 공갈미수 혐의가 결정적인 영향을 미쳤다는 주장이 제기됐다.

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유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'를 운영하는 이진호는 최근 '5억 줄 수 있어요? 박나래 매니저 구속 전말…폭행사태 실체'라는 제목의 영상을 통해 박나래 전 매니저 사건의 전말을 공개했다.

이진호는 사건의 핵심으로 공갈미수 혐의를 꼽았다. 그는 박나래 측이 지난해 말부터 전 매니저 측과 접촉하는 과정에서 한 연예부 기자를 통해 "5억 있으세요? 없으면 4억이라도…"라는 취지의 금전 요구가 전달됐다고 주장했다.

이어 해당 기자 역시 경찰 조사에서 자신이 이 같은 요구를 전달한 사실을 인정한 것으로 안다고 전했다. 이진호는 "수사기관 입장에서는 제3자를 통해 금전 요구가 전달됐다는 점이 공갈미수 혐의를 적용하는 결정적인 근거가 된 것으로 보인다"고 분석했다.

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그는 이후 전 매니저 측이 합의 의사를 밝히며 백지 합의서를 전달했지만, 박나래 측이 "일부 내용은 수용할 수 없다"는 입장을 보이면서 협상이 결렬됐다고도 주장했다.

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이진호는 또 이번 사건이 단순한 금전 갈등만은 아니었다고 설명했다. 그는 전 매니저 측이 제기했던 직장 내 괴롭힘 주장 역시 경찰 조사 대상이었지만, 이는 공갈미수 혐의와는 별개로 수사가 진행된 사안이라고 전했다.

아울러 폭행 논란에 대해서도 언급했다. 이진호는 양측 모두 폭행 사실을 주장하고 있으며, 경찰이 관련 내용을 함께 조사한 것으로 알고 있다고 밝혔다.

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앞서 서울 용산경찰서는 박나래의 전 매니저 신모 씨를 공갈미수와 횡령 등 혐의로 지난 16일 구속했다. 신씨는 박나래 측을 상대로 허위 사실을 폭로하겠다며 거액을 요구한 혐의와 함께 회사 자금 약 3000만 원을 빼돌린 혐의를 받는다.

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한편 이번 내용은 이진호가 자신의 유튜브 채널에서 공개한 주장과 취재 내용을 바탕으로 한 것으로, 관련 수사와 법적 판단은 향후 절차를 통해 확정될 예정이다.

narusi@sportschosun.com