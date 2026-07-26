맹승지, 성형시술 부작용 호소 "윤곽주사 맞고 볼패임 생겨"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 맹승지가 과거 성형 시술로 인한 볼 패임을 솔직하게 털어놨다.

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26일 맹승지는 자신의 SNS에 "몇 년 전 윤곽주사 같은 거 맞아서 볼 패임이 생겼지만, 보조개인 척 넘어가는 나란 사람~ 레몬을 받으면 레모네이드를 만들어라!"라는 글과 함께 셀카 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 맹승지는 거울 앞에서 환한 미소를 지으며 셀카를 남기고 있는 모습이다. 자연스러운 미소와 밝은 표정이 시선을 사로잡는 가운데, 그가 직접 언급한 볼 패임도 눈길을 끌었다.

특히 최근 맹승지는 인중 축소와 입꼬리 시술을 받았다고 직접 밝히며 회복 과정을 공개한 바 있다. 이번에 공개된 사진에서는 시술 부위가 자연스럽게 자리 잡은 모습과 한층 또렷해진 이목구비가 돋보이며 팬들의 시선을 사로잡았다.

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한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔해 MBC '무한도전' 리포터로 얼굴을 알렸다. 이후 방송과 공연, SNS 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 활발한 활동을 이어가고 있다.