바타, '암투병' ♥지예은 곁 지켰다..병원→놀이공원 '커플사진' 대방출 "내 강아디"

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[스포츠조선 김소희 기자] 안무가 바타가 공개 연인 지예은을 향한 깊은 애정을 드러내며 변함없는 사랑을 전했다.

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26일 바타는 자신의 계정에 "Happy birthday my 강아디"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 짧은 문장이었지만, 연인을 향한 다정한 마음이 고스란히 담겨 팬들의 이목을 집중시켰다.

공개된 사진 속에는 바타와 지예은의 달달한 데이트 순간들이 담겨 있었다. 두 사람은 커플 모자를 맞춰 쓰고 놀이공원을 찾는가 하면, 자연스럽게 팔짱을 끼고 서로에게 기대는 등 편안하고 다정한 분위기를 자아냈다. 꾸밈없는 일상 속 행복한 표정은 두 사람의 끈끈한 애정과 서로를 향한 믿음을 엿보게 했다.

특히 바타는 지예은의 곁을 묵묵히 지키는 모습으로 눈길을 끌었다. 공개된 사진에는 최근 갑상선암 투병으로 병원에 입원했던 지예은의 모습도 담겼다. 당시 힘든 시간을 보내고 있던 지예은의 옆에서 바타는 함께 시간을 보내며 든든한 버팀목이 되어줬다.

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건강을 되찾아가는 과정 속에서도 서로를 향한 따뜻한 마음을 나누는 두 사람의 모습은 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다. 화려한 무대 위 안무가와 방송인이라는 각자의 자리에서 활약하고 있는 두 사람은 일상에서는 서로에게 가장 가까운 존재로 특별한 관계를 이어가고 있다.

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게시물을 본 지예은 역시 '좋아요'를 누른 것은 물론, 하트 이모티콘이 가득 담긴 댓글을 남기며 바타를 향한 애정을 드러냈다. 공개 열애 중인 두 사람은 서로를 향한 따뜻한 마음을 숨김없이 표현하며 팬들의 응원을 받고 있다.

한편 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.