쥬얼리 이지현, 미용사 되더니 대박...中 인플루언서까지 방문 "최고 머리숱 공주"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 운영 중인 미용실에 걸그룹 피에스타 출신 차오루가 방문한 사실을 공개해 화제를 모으고 있다.

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이지현은 지난 25일 "중국의 유명 인플루언서인 차오루님이 다녀갔어요"라며 반가운 근황을 전했다.

함께 공개한 사진에는 헤어 시술을 받기 위해 이지현의 미용실을 찾은 차오루의 모습이 담겼다.

오랜만에 만난 두 사람은 환한 미소를 지으며 친분을 드러냈고, 편안한 분위기 속에서 즐거운 시간을 보낸 것으로 알려졌다.

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특히 이지현은 차오루의 풍성한 머리숱에 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "우~와~ 엉덩이까지 오는 긴 기장에 제가 만난 고객님 중 최고 많은 머리숱을 가진 공주였어요"라며 감탄을 쏟아냈다.

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이어 "컷트도 펌도 염색도 안 좋아하고 오직 케어에 진심인 차오루. 수다도 즐거웠고 예쁜 얼굴 보여줘서 고맙고, 다음에는 꼭 컷트 하자요"라고 덧붙이며 유쾌한 대화를 전해 훈훈함을 더했다.

차오루는 걸그룹 피에스타 활동으로 국내 팬들에게 큰 사랑을 받았으며, 현재는 중국에서 인플루언서로 활발하게 활동 중이다.

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다양한 콘텐츠를 통해 현지 팬들과 소통하며 높은 인지도를 이어가고 있는 가운데, 한국 방문 일정 중 이지현이 운영하는 미용실을 직접 찾은 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

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한편 이지현은 과거 두 차례의 이혼 아픔을 겪은 뒤 현재 두 자녀를 홀로 양육하고 있는 싱글맘이다. 그는 아이들을 홀로 책임져야 하는 상황 속에서 생계를 이어가기 위해 새로운 도전에 나섰고, 끊임없는 노력 끝에 미용 기술 자격증을 취득하며 헤어 디자이너로 변신해 화제를 모은 바 있다. 특히 최근에는 ADHD(주의력결핍 과다행동장애) 증상을 앓고 있는 아들의 전문적인 교육과 치료를 위해 잠시 미국행을 선택해 떠났던 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com