KCM, "나 언제 아빠 딸이라고 발표해?" 15년 숨겼던 큰 딸에 울컥..."미안하고 고마워"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 KCM이 그동안 세상에 공개하지 못했던 큰딸을 향한 애틋한 마음을 다시 한번 전하며 많은 이들의 가슴을 뭉클하게 만들었다.

Advertisement

KCM은 지난 25일 큰딸 수연 양과 함께한 사진들을 공개하며 진심 어린 편지를 남겼다.

그는 "내가 너무 사랑하고, 세상에 가장 자랑하고 싶었던… 늘 미안하고, 늘 고마운 우리 큰딸"이라며 글을 시작했다.

이어 "사진을 보니 함께한 시간은 생각보다 훨씬 많았더라. 기억은 조금 흐려질 수 있어도 추억은 사진 속에 그대로 남아 있더라"라며 지난 시간을 돌아봤다.

Advertisement

KCM은 "어릴 적 수연이는 다시 만날 수 없지만, 지금의 수연이와 앞으로의 수연이와는 더 많은 추억을 만들 것이다"라며 "가족을 공개하는 일이 때로는 조심스럽고 부담스럽지만, 시간이 지나 돌아보면 무엇보다 소중한 순간으로 남을 것이라고 생각한다"고 진심을 전했다.

Advertisement

또한 "따뜻한 응원을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 그리고 우리 부녀가 조금 더 가까워질 수 있는 시간을 만들어주신 '슈퍼맨이 돌아왔다' 제작진께도 감사드린다"며 "사랑한다, 우리 큰딸. 가족들과 즐거운 주말 보내세요"라고 덧붙였다.

이번 글은 최근 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 큰딸과 단둘이 데이트를 하며 그동안 가슴속에 묻어왔던 이야기를 털어놓은 뒤 공개된 것이어서 더욱 큰 관심을 모으고 있다.

Advertisement

방송에서 KCM은 첫째 딸의 존재를 오랫동안 세상에 알리지 못했던 이유를 솔직하게 밝혔다.

Advertisement

그는 "첫째는 제가 군대에 있을 때 태어났다. 당시 수십억 원의 빚이 있었다"며 "빚 독촉과 압박 속에서 가족을 지키기 위해 아무에게도 말하지 못했고, 혼자 감당하려고 했다"고 고백했다.

이어 "가족을 지키기 위해서는 첫째의 존재를 철저하게 감출 수밖에 없었다"고 말하며 끝내 울컥하는 모습을 보여 시청자들의 안타까움을 자아냈다.

특히 방송에서는 오랜 시간 아빠를 기다려야 했던 큰딸 수연 양의 진심이 공개돼 많은 이들의 눈시울을 붉혔다.

수연 양은 "10살, 9살 때는 아빠에게 '나 언제 아빠 딸이라고 발표해?'라고 거의 매일 물어봤다"며 "빨리 아빠 딸이라고 공개돼서 아빠와 함께 놀러 다니고 싶었다. 그런데 아빠는 항상 '조금만 더 기다려 달라'고 말했다"고 회상했다.

어린 시절 가족사진 한 장 제대로 남기지 못했고, 학교 행사나 아빠와 함께하는 특별한 추억도 쉽게 만들지 못했던 시간은 두 사람 모두에게 깊은 아픔으로 남았다.

오랜 기다림 끝에 어느덧 중학교 2학년이 된 딸을 바라본 KCM은 "이제는 아빠와 노래방도 가고 방탈출 카페도 가자. 앞으로는 더 많은 추억을 만들자"고 약속하며 뒤늦게나마 함께할 시간을 다짐했다.

KCM의 고백은 그의 오랜 삶의 무게를 다시금 떠올리게 했다.

그는 과거 연대보증 사기로 인해 수십억 원대의 빚을 떠안으며 극심한 경제적 어려움을 겪었다. 당시 가족에게까지 피해가 미칠 것을 우려해 결혼 사실과 자녀의 존재를 공개하지 못했고, 혼인신고 역시 뒤늦게 진행할 수밖에 없었다고 여러 차례 밝힌 바 있다.

이후 KCM은 2022년 1월 혼인신고 사실을 뒤늦게 공개했고, 지난해 3월에는 두 딸의 존재를 처음으로 세상에 알렸다. 지난해 12월에는 셋째 아들이 태어나며 현재는 세 아이의 아버지로 새로운 삶을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com