전현무, 멕시코 현지서 '이강인 사칭'...'사진 찍자' 난리에 팬서비스 (사당귀)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 전현무가 멕시코 한복판에서 뜻밖의 '월드스타' 대접을 받았다.

Advertisement

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 6.0%를 기록하며 215주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(26일) 방송되는 '사당귀'에서는 멕시코 시장을 방문한 전현무에게 전 세계 관광객들의 사진 요청이 쏟아지는 진풍경이 펼쳐져 모두를 놀라게 한다. 전현무는 자신을 향해 쏟아지는 관심과 플래시 세례에 당황하면서도 내심 기분이 좋은 듯 한껏 고조된 모습을 보인다. 모두가 어리둥절해하던 중 상황을 빠르게 파악한 이영표는 "사람들이 현무가 입은 유니폼 때문에 이강인인 줄 아는 거야"라며 상황을 설명한다 이강인의 소속팀 유니폼을 입은 전현무를 본 외국인 관광객들과 현지인들이 그를 대한민국 축구대표팀 이강인 선수로 착각한 것.

연신 "리(Lee)"를 외치며 사진을 요청하는 인파 속에서 전현무는 자연스럽게 팬서비스(?)에 응하는가 하면, 오두방정 발재간으로 드리블 퍼포먼스까지 선보인다. 전현무가 "내 축구실력을 보고 사람들이 이강인이라 확신해서 더 많이 몰려든 것"이라고 능청을 떨자, 이영표는 "누가 봐도 축구선수의 폼이 아니다"라며 기막혀한다.

Advertisement

전현무의 뻔뻔한 태도에 김숙 역시 "저 정도면 큰 일 아니냐"라며 폭소를 터뜨린다. 슈퍼스타로서의 인기를 한껏 만끽한 전현무는 "나를 이강인으로 오해한 사람이 100%라고 생각하지 않는다. 내가 좋아서 온 사람도 15%는 있을 것"이라는 기적의 계산법을 제시하며 특유의 꺼드럭으로 웃음을 자아낸다.

Advertisement

멕시코 현지를 뜨겁게 달군 '전강인' 전현무의 뜻밖의 인기 소동은 '사당귀' 본방송을 통해 확인할 수 있다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com