'아빠 어디가' 탁수 맞아?…이종혁 유전자 어디 안 갔네, 비주얼+꿀보이스 '대박'('아형')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이종혁의 아들 이탁수가 훌쩍 성장한 모습과 뛰어난 노래 실력을 공개하며 시청자들의 시선을 사로잡았다.

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25일 방송된 JTBC '아는 형님' 말미에는 연극 '죽은 시인의 사회' 오만석, 연정훈, 찬희, 이탁수가 출연하는 다음 주 예고편이 공개됐다.

이날 이탁수였는 어린 시절 MBC '아빠 어디가'에서 순수한 매력으로 사랑받았던 꼬마의 모습은 온데간데없이, 아버지를 꼭 닮은 훈훈한 비주얼과 한층 성숙해진 분위기로 등장해 모두를 놀라게 했다.

이수근은 이탁수에게 "아빠 어디 갔냐"라며 장난을 쳤고, 강호동은 "모르시는 분들이 있을 거다"라고 소개했다.

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이어 이탁수는 김동률의 '감사'를 열창하며 감미로운 음색과 안정적인 가창력을 선보였다. 이를 들은 김신영은 "잘한다"라며 감탄했고, 서장훈도 이탁수의 실력에 놀랐다.

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이탁수는 최근 배우로서도 첫발을 내디뎠다. 그는 지난 18일 개막한 연극 '죽은 시인의 사회'를 통해 프로 무대에 데뷔하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.

예고편에서는 함께 출연한 연정훈의 솔직한 러브스토리도 공개됐다. 연정훈은 아내 한가인에 대해 "한눈에 반하지는 않았다"라면서 "처음에는 '너무 예쁜 친구가 있네'라고 생각을 했다"라고 말했다. 그러자 오만석은 "그게 한눈에 반한 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 이탁수와 이준수는 아빠 이종혁의 뒤를 이어 배우의 꿈을 키우고 있다. 이탁수는 현재 동국대학교 연극학부에 재학 중이며 둘째 아들 이준수 역시 2026학년도 중앙대학교 예술대학 연극학과에 입학하며 형제 모두 배우의 꿈을 키우고 있다.

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앞서 이종혁은 지난 5월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 이탁수의 연극 '죽은 시인의 사회' 오디션에 합격한 사실을 전하며 "연극을 위해 휴학하게 돼서 기쁘다. 연극에 대학로에 데뷔하게 됐다. 아르바이트하면서 지내고 있다"라고 밝히며 아들을 향한 남다른 응원을 전한 바 있다.

anjee85@sportschosun.com