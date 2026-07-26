은가은♥박현호, "2년안에 이혼" 충격적 루머 속 눈물의 고백..."나 때문인가" (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 은가은·박현호 부부가 결혼 후 자신들을 둘러싼 각종 루머와 출산 후 현실적인 신혼 생활을 처음으로 공개한 가운데, 눈물과 웃음이 교차한 진솔한 이야기가 시청자들의 공감을 자아냈다.

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지난 25일 방송된 KBS 2TV '살림남'에서는 새로운 살림남 박현호와 스페셜 게스트 프로미스나인 채영이 스튜디오에 출연한 가운데, 은가은·박현호 부부의 첫 번째 일상과 박서진·신승태·안성훈·재하의 예측 불가한 농촌 휴가가 공개됐다.

이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 3.5%를 기록했으며, 열심히 노력해서 자가를 마련하겠다고 다짐하는 박현호의 모습이 5.3%의 최고 시청률을 나타냈다.

새로운 '살림남' 가족으로 합류한 '트로트 1호 부부' 은가은·박현호의 첫 일상이 공개됐다. 2024년 KBS 2TV '불후의 명곡'을 통해 인연을 맺은 두 사람은 5세 연상연하 커플로, 지난해 결혼 후 올해 2월 딸 서원 양을 품에 안았다.

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그러나 행복한 신혼생활 이면에는 각종 근거 없는 루머로 인한 상처도 있었다. 두 사람은 결혼 후 '2년 안에 이혼할 것이다', '박현호가 재벌이다', '쇼윈도 부부다' 등의 루머에 시달렸다고 털어놨다. 박현호는 "나 때문인가 싶었다. 내가 가은 씨보다 무명이어서 저런 이야기가 나오는 건 아닌가 생각했다"며 남몰래 품고 있던 속마음을 고백했다.

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이때 박서진이 박현호에게 "진짜 땅부자예요?"라고 엉뚱하게 물어 분위기를 환기했고, 이요원 역시 자신의 경험을 꺼냈다. 그는 "언론에 나오는 게 다 사실은 아니다. 나는 재벌 2세 남편이 아직도 어디 있는지 모르겠다. 다음 생에는 만날 수 있을까?"라고 말해 웃음과 공감을 동시에 안겼다.

루머에 대한 솔직한 심경을 털어놓은 두 사람은 이어 실제 신혼 일상을 공개하며 자신들을 둘러싼 오해를 직접 풀어갔다. 이날 라디오 생방송 스케줄로 집을 비운 아내를 대신해 박현호는 홀로 생후 5개월 된 딸 서원이를 능숙하게 돌봤다. 이를 지켜본 세 아이의 엄마 이요원은 "진짜 육아를 잘한다. 내가 본 아빠들 중 탑3에 든다"고 감탄했다. 이후 박현호는 딸과 함께 은가은의 라디오 생방송 현장을 찾아 깜짝 외조에 나서기도 했다.

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한편 워킹맘 은가은의 고된 속사정도 드러났다. 출산 6주 만에 라디오에 복귀한 은가은은 "내 자리가 없어질까 봐, 다시 나를 안 불러주실까 봐 무서웠던 것 같다"고 털어놨다. 실제로 그는 출산 후 불과 2주 만에 행사 무대에도 올랐다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이를 들은 이요원은 자신의 출산 경험을 떠올리며 "첫째 때는 회복하는 데 1년이 걸렸다. 무릎도 안 좋았고 정신적으로도 우울증이 왔다"고 털어놓으며 은가은의 고충에 깊이 공감했다.

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스케줄을 마친 은가은은 결국 누적된 피로를 드러냈다. 그는 "요즘 안 아픈 데가 없다. 아기를 낳고 제대로 몸조리를 하지 못한 채 복귀했기 때문에 후폭풍이 오기 시작했다. 팔목과 골반이 다 아프고 뼈마디가 두드려 맞은 것처럼 아프다"고 고백했다.

그런 아내를 위해 박현호는 직접 삼계탕을 만들어주기로 했다. 함께 장을 보러 간 시장에서 시민들이 자신을 알아보자 박현호는 "가은 씨와 연애할 때는 활동에 지장을 줄까 봐 거의 집에서만 데이트했다. 오늘은 서원이와 가은 씨와 함께 나와 사람들이 알아봐 주니까 정말 행복하다"고 털어놨다

또 자연스럽게 아내 카드로 결제하며 "가은 씨 카드를 쓰는 게 8할이다. 제 카드로 결제해도 카드값은 가은 씨께서 내주신다"며 극존칭을 사용해 웃음을 안겼고, "가은 씨가 버는 돈으로 사는 거다 보니 최대한 합리적으로 소비하려고 한다"고 전해 눈길을 모았다.

반면 몸 상태가 좋지 않았던 은가은은 장보기가 길어질수록 점점 지쳐갔고, 결국 시장 한복판에서 박현호에게 짜증을 내고 말았다. 그는 "원래 감정 기복이 없는 사람이었는데 출산 후 집에 돌아오면서 눈물이 많아졌다. 갑자기 울컥하는 순간이 생긴다"며 "남편이 신경도 많이 쓰고 노력했는데 아직 호르몬이 안정되지 않은 것 같다"고 눈물을 보였다.

집으로 돌아온 뒤에는 박현호의 또 다른 속마음도 공개됐다. 출산 후 제대로 쉬지도 못한 채 일터로 복귀한 은가은과 달리 자신의 스케줄표가 대부분 비어 있는 모습을 보던 박현호는 "제가 활동을 많이 하고 있었다면 자신 있게 '더 쉬었다 나가'라고 했을 텐데, 오히려 힘내라고 할 수밖에 없는 처지였다"며 미안함을 드러냈다. 이어 "활동하는 친구들을 보면 부럽다. '나도 잘할 수 있는데 왜 기회가 오지 않을까'라는 생각도 한다"고 솔직하게 털어놨고, 은가은 역시 "남편이 노력하는 모습을 보면 마음이 아프고 미안하다"고 말했다.

이후 박현호가 직접 만든 삼계탕을 먹던 은가은은 갑자기 눈물을 터뜨렸다. 그는 "예전에 안 해본 일이 없을 만큼 어렵게 살았는데 이런 날이 올 줄 알았겠느냐"며 지난 시간을 떠올렸고, 박현호는 "자기가 쌓은 덕"이라며 아내를 다독였다. 이어 "나도 더 노력해서 우리 집을 마련해보고 싶다. 보탬이 되는 진정한 살림남이 되겠다"고 다짐했다.

특히 박현호는 "'살림남'에서 촬영 제안을 받았을 때 가은이와 껴안고 울었다. 하늘에서 내려온 동아줄 같았다"며 남다른 의미를 전했다. 그러면서 "이 기회를 놓치지 않고 잘해서 멋있는 아빠가 되는 모습을 보여드리고 싶다"며 새로운 살림남으로서의 각오를 다졌다.

한편 KBS 2TV '살림남'은 매주 토요일 밤 10시 35분 방송된다.

shyun@sportschosun.com