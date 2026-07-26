'응사' 女배우, 일 끊기고 생활고...결국 "생계 위해 카페 알바" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 민도희가 "일이 없어서 쉴 때 카페에서 아르바이트를 했었다"라고 털어놨다.

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26일 SBS 측은 "민도희네 집에 놀러 간 김성균X차선우. 그리고 초대 못 받아서 찐으로(?) 삐진 유연석"이라는 제목의 '미운 우리 새끼' 예고편을 공개했다.

영상 속 민도희는 배우 김성균과 차선우를 집으로 초대한 가운데 아쉽게도 함께하지 못한 배우 유연석에게 전화를 걸었다.

민도희는 "선우 오빠랑 성균이 오빠랑 같이 있어서 전화했다"고 반갑게 인사를 건넸고, 김성균도 "오늘 시간 돼서 선우랑 놀러 왔다"라고 했다.

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하지만 유연석의 반응은 예상 밖이었다. 그는 "연락 좀 미리 주지"라며 서운함을 드러냈다. 이에 차선우는 "형 연락처가 없어서 전화를 못 했다고 한다"라고 말하자, 유연석은 "내 연락처가 없냐"라며 또 한 번 서운함을 드러냈다. 이어 그는 "초대를 안 했는데 나만 불참한 사람이 됐다"라면서 "오빠는 번호를 바꾼 적이 없다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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대화는 자연스럽게 근황 이야기로 이어졌다. 유연석은 민도희를 향해 "어디서 너 커피 내리를 영상을 본 것 같다. 커피 내리고 서빙해 주고 하길래 '카페 열었나' 했다"라고 물었다. 이에 민도희는 "일이 없어서 쉴 때 아르바이트를 했었다"라고 하자, 유연석은 "내가 바리스타 자격증이 있다"라고 관심을 보였다.

그때 차선우는 유연석에게 "'틈만나면' 새 시즌 들어가지 않냐. 왜 우리 안 부르냐"라고 장난을 쳤고, 유연석은 "그거 내가 부르는 거 아니다"라고 해 웃음을 안겼다.

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또한 복층 오피스텔에서 구인구직 사이트를 살펴보며 아르바이트를 찾는 민도희의 모습이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지면서 생계를 위해 직접 일자리를 알아보고 있다는 것. 1년 3개월 동안 카페 아르바이트를 했던 경력에도 불구하고 쉽지 않은 현실이 이어지자 안타까움을 자아냈다.

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한편 민도희, 김성균, 차선우, 유연석은 과거 tvN 드라마 '응답하라 1994'에서 함께 호흡을 맞추며 많은 사랑을 받았으며, 드라마 종영 후에도 1년에 한 번씩 꾸준히 만남을 이어오며 지금까지도 변함없는 우정을 이어가고 있어 훈훈함을 더했다.

anjee85@sportschosun.com