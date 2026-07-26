[공식] "압도적인 예매율"…나홍진 감독 '호프', 개봉 11일 만에 300만 돌파

사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '호프'가 개봉 11일 만에 300만 관객을 돌파했다.

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26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '호프'는 지난 25일 32만 7571명이 관람, 누적관객수 312만 9829명을 기록했다.

'호프'는 개봉 11일째인 이날 오후 1시 30분경 300만 관객을 돌파했다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 100만, 200만 관객을 돌파한 데 이어 300만까지 넘어선 '호프'는 10일 연속 박스오피스 1위 자리를 굳건히 지키며 흥행 저력을 보여주고 있다.

이는 '왕과 사는 남자', '군체', '살목지'에 이어 올해 개봉작 중 네 번째로 300만 관객을 돌파한 것으로, 여름 극장가에 유일한 한국 영화 대작으로 화제성을 이어가고 있는 '호프'의 향후 흥행 기록에 이목이 집중된다. 뿐만 아니라 개봉 2주차에 접어들어서도 압도적 수치로 한국 영화 예매율 1위 자리를 지키고 있는 만큼 '호프'의 장기 흥행이 기대된다.

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한편 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 배우 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고, '추격자', '황해', '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com