문희준, ♥소율 "나잇살" 한마디에 발끈…'40번째 다이어트' 중 식사 중단 선언 ('동상이몽')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 문희준이 다이어트 고충을 토로한 뒤 예민함을 폭발시켰다.

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26일 SBS 측은 "나이 드니까 살이 안 빠져! 예민 폭발 다이어터 문희준과 지켜보는 소율?!"이라는 제목의 '동상이몽2 - 너는 내 운명' 예고편을 공개했다.

영상 속 문희준은 아들 희우 군에게 자신의 30년 전 리즈 시절 모습과 현재의 모습을 보여주며 "어떤 아빠가 더 멋있냐"라고 물었고, 아들은 30년 전 리즈 시절을 꼽았다.

의문의 1패 당한 문희준은 "말랐을 때 나를 보면 자극이 된다"라면서 "이번이 40번째 다이어트다"라면서 다이어트를 위해 식단부터 조절을 시작했다.

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이후 샐러드와 닭가슴살을 먹던 문희준은 "나이 때문에 그런지 변화가 별로 없다"라며 답답한 심경을 털어놨다. 이어 "힘들기만 하다"라며 "먹기가 싫다. 그냥 식사를 그만하고 싶다. 한 시간 동안 먹고 있는 게 너무 힘들다"라고 토로하며 다이어트 고충을 드러냈다.

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다이어트로 인해 한층 예민해진 문희준의 모습에 아내 소율은 "나잇살이라는 게 있지 않냐"라고 말을 꺼냈다. 그러자 문희준은 "그렇게 이야기하지마라. 나잇살이라니"라며 발끈했다. 이에 소율은 "다들 그렇게 이야기한다"고 했지만, 문희준은 "우리 집에서는 금지어다"라면서 단호하게 말했다.

다이어트 나비효과로 인해 식탁 위에는 묘한 긴장감이 감돌았고, 소율은 딸에게 "아빠 진짜 예민하다"라고 전했다.

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한편 문희준은 2017년 걸그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며 슬하에 딸, 아들을 두고 있다. 가족은 방송과 유튜브 채널을 통해 화목한 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com