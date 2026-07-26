김지혜, '눈밑 지방수술' 후 다른 사람 됐다..“전후 사진보고 기절할 뻔”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 캣츠 출신이자 인플루언서로 활동 중인 김지혜가 눈 밑 지방 재배치 수술을 받은 지 약 한 달이 지난 근황을 전하며 만족감을 드러냈다.

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김지혜는 지난 23일 개인 계정에 "눈밑지 수술 후 한 달이 거의 돼 경과를 확인하러 왔다"는 글과 함께 환하게 웃고 있는 셀카를 게재했다.

특히 그는 수술 전후 사진을 나란히 공개하며 "비포 애프터 보고 기절할 뻔했다. 나 저렇게 피곤해 보였나"고 솔직한 심경을 밝혔다.

다만 "저는 추천만 해드릴 뿐, 결정은 신중하게 생각하고 하라"며 무조건적인 권유는 아니라는 점도 덧붙였다.

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앞서 김지혜는 지난달 직접 눈 밑 지방 재배치 수술 사실을 공개해 화제를 모았다. 당시 그는 "성형 사실을 공개하는 것은 처음"이라며 수술 직후 멍과 붓기가 남아 있는 모습을 공개했다.

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이후 회복 과정을 꾸준히 공개했던 김지혜는 수술 한 달 만에 한층 생기 있어진 얼굴을 공개하며 결과에 대한 높은 만족감을 나타냈다.

한편 김지혜는 2007년 그룹 캣츠 멤버로 데뷔했으며, 현재는 인플루언서와 사업가로 활동을 이어가고 있다. 2019년 그룹 파란 출신 최성욱과 결혼한 그는 오랜 시험관 시술 끝에 지난해 9월 쌍둥이 남매를 출산해 많은 축하를 받았다.

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tokkig@sportschosun.com