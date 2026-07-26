'오상진♥' 김소영, 둘째 출산 3개월만에 "엄마 배에 셋째"...딸 한마디에 당황 "사실무근!"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 딸의 예상치 못한 한마디에 당황했던 주말 일상을 공개해 웃음을 자아냈다.

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김소영은 지난 25일 "지인 선물을 사러 백화점에 왔음"이라며 가족과 함께한 근황을 전했다.

이어 그는 "계산하고 있는데 갑자기 딸 뚜아가 '엄마 배에… 셋째?'라고 함"이라며 당시 상황을 공개했다.

김소영은 "(사실 무근!!!) 모두가 쳐다보심"이라고 덧붙이며 갑작스러운 딸의 발언으로 주변의 시선을 한몸에 받았던 순간을 전해 웃음을 안겼다.

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아직 어린 딸이 엄마의 배를 보고 순수한 궁금증을 표현한 것이지만, 예상치 못한 장소에서 나온 '셋째' 언급에 김소영은 당황할 수밖에 없었던 것으로 보인다.

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김소영은 MBC 아나운서 선후배로 만나 인연을 맺은 방송인 오상진과 지난 2017년 결혼했다.

두 사람은 2019년 첫째 딸 수아 양을 품에 안으며 부모가 됐고, 지난 4월 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 부모가 됐다.

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김소영은 방송인뿐 아니라 사업가로서도 활발한 행보를 이어가고 있다. 독서 관련 브랜드를 운영하는 CEO로 알려진 그는 자신만의 사업 철학과 꾸준한 노력으로 브랜드를 성장시키며 사업 영역을 확장해왔다.

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shyun@sportschosun.com