홍진경, 키 180cm인데 47kg까지 빼고 '뼈말라' 피팅...마네킹 보다 완벽한 보디라인

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[스포츠조선 정안지 기자] 홍진경이 마네팅보다 더 완벽한 몸매를 자랑혀 피팅 현장을 런웨이로 만들었다.

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홍진경은 26일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 의상 피팅 중인 홍진경의 모습이 담겨있다. 블랙 민소매 톱과 블랙진 차림으로 등장한 그는 군살 하나 없는 슬림한 몸매와 길쭉한 팔다리로 시선을 단번에 사로잡았다.

이어 다양한 콘셉트의 의상을 착용 중인 홍진경. 몸에 밀착되는 블랙 보디슈트 스타일 의상, 시스루 소재가 더해진 강렬한 블랙 룩, 허리 라인을 강조한 미니 원피스, 깃털 장식이 화려하게 달린 드레스를 착용했다. 이 과정에서 서로 다른 분위기의 의상임에도 모두 완벽하게 소화하는 것은 물론 화장기 없이 꾸밈없는 모습만으로도 모델다운 아우라를 발산하며 감탄을 자아냈다.

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특히 홍진경은 어떤 의상을 입어도 흐트러짐 없는 직각 어깨와 가느다란 허리, 긴 다리를 자랑하며 마네킹보다 더 완벽한 몸매를 뽐내고 있어 시선을 집중시켰다. 이에 피팅 현장은 마치 런웨이를 방불케 하는 분위기로 변해 눈길을 끌었다.

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한편, 홍진경은 최근 종영한 MBC '소라와 진경'에서 런웨이를 위해 혹독한 다이어트로 무려 47kg까지 감량했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

anjee85@sportschosun.com