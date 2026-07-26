[SC인터뷰] "제가 더 잘할게요"…'동궁' 노윤서, 첫 사극 도전의 결실(종합)

사진 제공=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노윤서(26)가 '동궁'을 통해 처음으로 사극에 도전하며 새로운 배움을 얻었다.

Advertisement

17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다. 노윤서는 극 중 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강으로 변신했다.

최근 스포츠조선과 만난 노윤서는 작품 공개 소감에 대해 "저희 드라마가 CG와 그림이 중요하지 않나. 귀신과 귀매가 어떻게 그려질지가 궁금했다. 대본을 딱 처음 읽었을 때 굉장히 게임 같았다. 매번 현실에 가까운 작품들만 해와서 이런 판타지 장르가 생소하면서 신기하기도 했는데, 완성된 버전을 보고 감탄하게 됐다. 감독님이 워낙 디테일하신 분이어서 작품이 상상 그 이상으로 잘 나온 것 같다"고 말했다.

연기적으로 중점을 둔 부분에 대해서는 "이번에 액션과 오컬트, 사극 등 처음 도전해 본 장르가 많다 보니 현장에서도 많은 걸 배웠다"며 "점점 촬영할수록 캐릭터와 동화되어 감정 표현이 훨씬 잘 됐다. 현장에서도 주혁 선배와 승우 선배의 에너지를 받았고, 연기 조언을 얻으면서 감을 찾았다. 구천이와는 일상적인 대화가 많아서 사극 톤보단 케미에 집중하려고 했다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '동궁' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

Advertisement

'동궁'을 통해 선배인 남주혁, 조승우와 함께 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 먼저 구천을 연기한 남주혁과의 호흡에 대해 "너무 든든했다. 액션 신에서도 구천이와 생강이가 티키타카 케미를 선보여야 했는데, 합이 척척 맞았다. 선배는 이미 많은 경험을 해보시지 않았나. 제가 먼저 '이렇게 해보는 건 어떨까요?'라고 아이디어를 제안하면, 선배도 똑같은 말을 해주셨다"고 만족감을 표했다.

Advertisement

극 중 구천과 생강의 흥미로운 관계에 대해서도 이야기했다. 노윤서는 "서로 스킨십은 손 잡기와 포옹하는 정도로만 하는 게 좋겠다고 생각했다. 굳이 사랑과 우정을 나눌 필요가 없겠더라. 생강이와 구천이를 연기할 땐 감정을 명칭 하기보단, 서로를 생각하는 마음에 더 치중하려고 했다. 저는 둘의 사이를 전우애라고 생각하지만, 시청자 분들이 보시고 판단해 주셨으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

왕 역을 맡았던 조승우를 향한 존경심도 내비쳤다. 노윤서는 "마냥 멀게만 느껴지셨는데, 그런 거 없이 장난을 많이 쳐주셔서 감사했다. 선배의 에너지를 받았기 때문에 제가 생강으로 보일 수밖에 없었다. 선배를 보면서 '아 왜 난 저렇게까지 생각을 못했지?' 싶었다"고 감탄을 표했다. 이어 "현장에서도 정말 장난꾸러기셨다. 뉴진스의 '하입보이'나 에스파의 '위플래시' 춤을 추셔서 저도 따라췄다"며 "선배가 책상에 끼우는 선풍기를 현장에 가져오셨었는데, 제가 너무 멋지다고 말씀드리니까 똑같은 제품을 선물해 주셨다. 잔망루피 스티커에 '생강'이라고 이름을 써 주셔서 감사했다"고 인사를 전했다.

사진 제공=넷플릭스

Advertisement

노윤서는 지난해 방송된 Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'에서 한국 팀 범접의 메가크루 미션 지원에 나섰다. 해당 영상 조회수는 1716만 뷰(26일 기준)를 기록하며 여전히 뜨거운 관심을 받고 있다. 이에 그는 "'스트릿 우먼 파이터' 시즌1의 애청자로서, 처음 메가크루 미션 제안을 받았을 때 너무 놀랐다. 모두가 사랑하는 프로그램이고, 제 주변 배우들도 진심이었다.제가 미션에 참여할 수 있었던 것만으로도 기뻤다. 미션에 참여할 때부터 잘 되길 바랐고, 잘 될 줄 알았다. 저는 숟가락만 얹었을 뿐"이라고 겸손한 답변을 내놓았다.

Advertisement

특히 범접 멤버들 중 리정을 향한 깊은 애정을 드러냈다. 노윤서는 "리정 언니가 마치 제 남자친구인 것 같다(웃음). '동궁' 첫 촬영날 같이 있었고, 1회부터 6회까지 모니터도 같이했다. 1부부터 2부까지 시사회에서 봤고, 3부부터 6부도 같이 봤다. 언니가 드라마를 잘 안 보는 편인데도, 이런 도파민 터지는 장르를 너무 좋아하더라. 사극을 많이 보지 않았는데도, 저를 빼놓고 봐도 재밌다고 해줘서 큰 응원과 힘이 됐다"고 고마움을 전했다.

또 최근에는 블랙핑크 로제, 지수와 함께 찍은 다정한 사진이 공개되기도 했다. 노윤서는 "많은 분들이 제가 인맥이 넓은 줄 아시는데 사실 그렇게 친구가 많지 않다"며 "제가 언니들한테 인기가 있는 것 같다(웃음). 언니들한테 너무 예의를 갖추기보단 편하게 하는 걸 더 좋아하는 것 같다. 평소에도 츤데레처럼 툭툭 잘 챙겨주는 편이다"고 말했다.

사진 제공=넷플릭스

끝으로 첫 사극에 도전한 만큼, 일부 네티즌들은 노윤서의 대사 톤에 아쉬움을 드러내기도 했다. 이에 그는 "도전적인 마음으로 임하다 보니 부담감도 있었던 게 사실이다. 작품이 공개되고 나서 시청자 분들의 반응에 귀 기울였다. 또 모든 배우들이 자신의 연기에 아쉬움을 갖게 되지 않나. 저 역시 사극에 처음으로 도전하다 보니 아쉬운 마음이 들었다. 앞으로 더 노력을 해야겠다고 생각했고, 부족한 부분을 지적을 해주셔서 감사하다. 어찌 보면 많은 분들께서 작품에 관심을 갖고 지켜봐 주신 거 아닌가. 그만큼 제가 더 잘해보겠다"고 당찬 포부를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com