[SC인터뷰] "꺼먹살이? 표현하기 어려웠다"…'동궁' 최정규 감독이 빚어낸 디테일(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 최정규(48) 감독이 오랜만에 연출한 사극 '동궁'에 작은 요소 하나하나까지 심혈을 기울였다.

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17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다.

'동궁' 공개 이후 스포츠조선과 만난 최 감독은 "떨리기도 하면서 기쁘기도 하다"며 "제가 MBC에 있을 때 사극을 많이 했다. 그 이후로 현대극도 했는데, '동궁'은 5~6년 전 권소라 작가님과 서재원 작가님의 아이디어로 시작된 작품이다. 처음 기획 당시 사극을 배경으로 한 판타지를 만들어보고 싶었고, 대본 작업도 빠르게 진행됐다"고 전했다.

이어 '동궁'을 통해 연출자로서 새로운 도전에 임하게 된 이유도 전했다. 최 감독은 "처음에는 가슴 뛰는 흥분감을 느끼면서 작업했다. 그러다가 콘셉트가 점점 잡히니까, '아 이게 보통 일은 아니겠구나' 싶었다. '동궁'의 기본적인 콘셉트인 귀의 세계와 초자연적인 이면의 세계를 어떻게 시각화할지가 관건이었다. 영상에 VFX, 미술, 촬영기법 등 최대한 쓸 수 있는 효과가 다 동원되어야 하다 보니 스태프들과도 많은 회의를 진행했다. 어떻게 해야 화면에 직관적으로 아름답게 표현할 수 있을지 고민이 됐다"고 설명했다.

넷플릭스 시리즈 '동궁'에 나온 꺼먹살이. 사진 제공=넷플릭스

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특히 작품이 공개된 이후 꺼먹살이가 시청자들에게 큰 사랑을 받고 있다. 꺼먹살이는 구천을 따라다니는 작은 귀매로, 인형처럼 귀여운 외모를 가졌지만 사람의 양기를 노리는 습성을 지녔다. 최 감독은 "꺼먹살이를 표현하기가 가장 어려웠다. 꺼먹살이는 예전부터 만들어진 설화라기 보단 근대에 만들어진 귀담으로 알려져 있다. 다른 귀매들은 역할이 명확한데, 꺼먹살이는 인물과 직접적으로 교류를 해야 하지 않나. 나름 큰 힘을 가지고 변신을 하기 때문에 그 부분에 최소한의 물리적인 형태를 가지고 만드는 과정이 쉽지 않았다. 최대한 한국적인 고유의 이미지를 넣어보려고 했다. 질감도 여러 시도를 하다가, 석상 혹은 흙으로 만든 인형을 떠올렸다"고 말했다.

사진 제공=넷플릭스

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조승우와는 '마의', '이상 그 이상'에 이어 '동궁'으로 세 번째 호흡을 맞췄다. 최 감독은 "승우 씨는 제 꿈이다. 저희 드라마에서 왕 캐릭터는 너무 어려운 배역이다. 사람으로서 수행하는 게 쉽지 않다. 이 역할을 승우 씨가 해주셨으면 좋겠다고 생각했는데, 너무 감사하게도 함께 해주셨다"고 인사를 전했다.

이어 현장에서도 선배로서 역할을 톡톡히 해냈다며 감탄을 금치 못했다.최 감독은 "조승우 씨를 십여 년 전에 드라마 현장에서 처음 봤다. 그때도 사극 촬영 현장이었는데, 주연으로서 단역 배우들과 보조 출연자들의 컨디션 케어를 직접 해줬다. 그걸 보며 저는 연출자로서도 신경을 제대로 못 썼는데, 찔리면서도 감동을 받았다. 이번 현장에서도 장난기가 많으셨다. 스태프들 중 어린 친구들을 케어해주셨고 주혁 씨와 윤서 씨와도 교류가 잦으셨다"며 "윤서 씨가 어떻게 하면 좀 더 편하게 본인의 것을 펼칠 수 있을까 고민을 많이 하셨다"고 말했다.

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조승우는 '동궁' 제작발표회 포토타임 당시 최근 유행하는 밈 '야호~' 포즈를 취해 화제를 모으기도 했다. 이에 최 감독은 "많은 분들이 미리 포즈를 맞추셨냐고 하는데, 배우들끼리는 미리 맞춘 것 같다(웃음). 저는 보기는 했는데, 어떤 포즈인지는 정확히 몰랐다"고 비화를 전했다.

넷플릭스 시리즈 '동궁' 현장 스틸. 사진 제공=넷플릭스

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최 감독은 '동궁'을 통해 사극에 처음 도전한 노윤서에 대해 "굉장히 솔직한 매력이 있는 배우"라며 "촬영장에서 육체적으로나 정신적으로도 난관에 부딪힐 일들이 있었는데, 고군분투하기보단 대담하게 돌파하는 모습을 보고 깜짝 놀랐다"고 극찬했다. 남주혁에 대해선 "말로 표현하지 않아도 캐릭터에 대해 얼마나 진심인지 느껴지더라. 주혁 씨가 굉장히 멋지지 않나. 구천은 자신을 드러내지 않으면서도, 짐을 짊어지는 캐릭터다. 주혁 씨의 눈빛을 보니까 구천의 짓궂고 시니컬한 모습을 표현해 주면 좋겠다고 생각했다"고 전했다.

앞서 '동궁'은 2024년 촬영 중 예기치 않은 화재로 세트장이 전소되는 아픔을 겪었다. 이러한 어려움을 딛고 시청자들과 만난 최 감독은 "저는 그날 아침에 연락을 받았다. 아침에 뒤늦게 연락을 받게 된 이유는 많은 분들이 이미 수습을 해주셨고, 기본적인 처리를 해주셨기 때문이다. 너무나 큰 사고였는데, 인명피해가 없어서 감사했다"며 "연출자나 제작자의 입장에서 힘든 일이었는데, 격려해 주시고 함께 돌파해 주셔서 감사하다"고 말했다.

마지막으로 '동궁' 시즌2에 대해선 "많은 분들이 좋아해 주셔서 새로운 기회가 생기는 것도 좋지만, 일단 지금 하는 거에 최선을 다하고 싶다"며 "작품 안에 의도된 떡밥이 있다고 하기 보단, 어디까지 보여드리는 게 효과적일지 고민을 했다. 만약 시즌2 제작을 하게 되면 너무 좋겠지만, 많은 분들이 지금의 '동궁'을 즐겨주셨으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com