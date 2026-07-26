미자 母 전성애, 119 부른 낙상사고 후 4일째 근황..."뼈 안 부러진 게 천만다행"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자가 욕실 낙상 사고로 큰 부상을 입었던 어머니 전성애의 근황을 전하며 팬들의 걱정을 덜었다.

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미자는 지난 25일 "욕실 낙상사고로 잠시 의식을 잃었던 엄니"라며 어머니 전성애의 사진을 공개했다.

전성애는 팔 전체에 멍이 번진 모습으로, 당시 사고가 얼마나 심각했는지 짐작하게 했다.

미자는 "119 오고 난리가 났었는데 벌써 4일이 흘렀네요. 괜찮냐는 전화가 계속 와서 소식 전합니다"라며 사고 이후 많은 이들의 걱정에 답했다.

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이어 "머리 쪽은 아직도 아파서 진통제 드시고 팔은 멍이 좀 남았어요"라며 어머니의 현재 상태를 전했다. 그러면서도 "그래도 나이 71세에 뼈 안 부러진 게 행운이래요"라고 말하며 큰 부상으로 이어지지 않은 것에 안도했다.

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미자는 "여러분 욕실 미끄럼 조심하세요. 특히 부모님 60대 넘으셨으면 더더욱"이라며 가족들의 안전을 당부했다. 이어 "저희는 이쁘진 않지만 쿠팡에서 저렴한 걸로 미끄럼 방지 매트 깔았어요. 다들 건강하시옵소서"라고 덧붙였다.

앞서 지난 20일 미자는 어머니 전성애가 욕실에서 미끄러져 크게 다쳤던 긴박한 당시 상황을 공개한 바 있다.

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당시 미자는 "모두 욕실 조심하셔라. 어제 새벽 집에 119 오고 난리가 났었다"며 "어머니가 머리 감다가 뒤로 미끄러져 세면대에 머리를 꽝 부딪혔다. 화장실 바닥에 쓰러져서 못 일어났다"고 밝혀 많은 이들을 놀라게 했다.

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다행히 정밀 검사 결과 큰 이상은 발견되지 않았다. 미자는 "CT 결과 머릿속은 괜찮다고 하는데 주먹만 한 혹이 생겼다"며 "많이 울고 많이 놀랐던 밤이었다. 엄마한테 잘못한 일들만 주마등처럼 스쳐 지나갔다"고 당시 심경을 털어놨다.

예상치 못한 사고에 놀란 마음을 드러낸 미자는 현재 어머니의 회복 소식과 함께 욕실 안전의 중요성을 거듭 강조하며 팬들에게 주의를 당부하고 있다.

한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로, 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다.

방송과 SNS를 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com