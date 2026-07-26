'오상진♥' 김소영, 둘째子 100일의 기적..."우리 아기 첫 통잠 만세"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김소영이 100일 된 둘째 아들의 첫 통잠 소식에 벅찬 기쁨을 드러냈다.

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김소영은 26일 자신의 SNS를 통해 "(경)우리 아기 첫 통잠(축) 100일의 기적 만세"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 생후 100일을 맞은 둘째 아들 수호 군의 평화로운 아침 일상이 담겼다. 첫 통잠 후 컨디션이 좋은 듯 침대에 누워 혼자만의 시간을 보내고 있는 수호 군. 이어 엎드린 채 소리가 나는 장난감을 바라보며 해맑은 미소를 짓는 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

엄마 김소영은 "누굴 보고 웃는 거냐"라며 아들을 따라 시선을 따라갔고, 장난감에 푹 빠져 환하게 웃는 수호 군을 바라보며 함께 웃음을 터뜨리는 등 행복한 모자의 모습으로 훈훈함을 안겼다.

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김소영은 "아침 7시 반까지 쭉 자고 아침엔 친구랑 놀고 있다. 100일의 기적 만세"라며 첫 통잠에 성공한 기쁨을 감추지 못했다.

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또한 팬들과의 소통을 통해 둘째를 향한 애정을 드러냈다. 김소영은 '수호 너무 순한 것 같다'라는 한 팬의 말에 "둘째를 낳고 힘들 줄 알았는데 너무 행복해서, 이렇게 좋을 줄 몰랐던 것 같다. 둘째는 울어도 예쁘고 안아달라 해도 예쁘고 그저 좋다"라며 털어놨다. 이어 "임신 기간은 참 말 못하게 힘들었는데 감사한 나날"이라며 엄마의 진심 어린 마음을 전했다.

한편. 김소영은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺은 오상진과 2017년 결혼했다. 이후 2019년 첫째 딸 수아 양을 얻었으며, 지난 4월 둘째 아들을 출산해 두 아이의 부모가 됐다. 현재 SNS와 유튜브 등을 통해 육아와 일상을 공개하며 많은 공감을 얻고 있다.

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anjee85@sportschosun.com