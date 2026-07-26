유재석, 사례비 봉투 받고 90도 인사...김종국이 20년만 폭로한 '웃픈' 첫 만남 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 유재석이 터보 팬미팅에서 김종국과의 첫 만남을 떠올리며 신인 시절의 에피소드를 공개했다.

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26일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 SNS를 통해 "종국과 재석의 첫 만남! 종국이 곁눈질로 본 신인 재석의 첫인상?!"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 "터보 팬미팅 때 사회를 봤다. 종국이가 기억할 줄 알았는데 '그게 형이었냐'고 하더라"며 김종국과의 첫 만남을 떠올렸다.

이에 김종국은 "나중에 사진으로 알았다. 팬 분이 '예전에 재석이 형이 MC를 봤었다'고 하더라"라면서 "그분도 나중에 사진 보고 'MC가 유재석이었네' 했다고 하더라"고 말했다.

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유재석은 "나도 솔직하게 터보에 대한 애정보다는"이라면서 "MC를 맡았으면 내가 하는 역할이 없더라도 끝까지 참관하고 노래를 듣고 나오는 예의인데, 돈 받는 순간 '여기까지다'라면서 신나게 갔다"라며 고백해 모두를 폭소케 했다.

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김종국 역시 당시를 생생하게 기억하고 있었다. 그는 "신나게 가더라. 돈 받는 모습은 기억난다. 앉아서 봉투 받는 모습을 봤다"라면서 "90도로 인사를 하더라"면서 당시 유재석이 허리를 깊게 숙여 사례비 봉투를 받던 모습을 직접 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 유재석은 "나한테는 큰돈이었다. 너무 좋았다"라면서 "그 돈으로 잘 썼다"라며 웃었다.

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한편, 유재석과 김종국은 현재 SBS 예능 '런닝맨'에서 16년째 함께하며 '환장의 케미'를 선보이고 있다.

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anjee85@sportschosun.com