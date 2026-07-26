MSI와 EWC를 거쳐 다시 국내 무대로…LCK 3~4라운드, 더 뜨거워진 '진짜 승부' 시작

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국제 대회에서 엇갈린 희비를 뒤로 하고 LCK 팀들이 다시 국내 무대에서 만난다.

2026 LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아) 정규 시즌이 29일 본격적인 후반부 경쟁에 돌입한다. 국가대표의 아이치-나고야아시안게임 참가로 인해 예년보다 한 라운드 줄어들며 4주간의 짧은 일정으로 3~4라운드를 치른다.

1~2라운드 성적에 따라 한화생명e스포츠, T1, 젠지, KT 롤스터, 디플러스 기아가 '레전드 그룹'에 편성됐고 한진 브리온, BNK 피어엑스, 키움 DRX, 농심 레드포스, DN 수퍼스는 '라이즈 그룹'에서 싸운다. 후반부에는 같은 그룹에 속한 팀들끼리 맞붙기 때문에 사실상 매 경기가 순위 싸움의 분수령이다. 여기에 롤드컵(리그 오브 레전드 월드 챔피언십) 출전권이 달려 있기에 경쟁은 더욱 치열할 수 밖에 없다.

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국제대회 거치며 요동친 '5강'…6강 구도에 도전할 팀은?

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LCK가 잠시 숨을 고르는 동안 국제 무대에선 상위권 판도를 뒤흔들 결과들이 잇따라 나왔다.

우선 지난 12일 한화생명은 MSI(미드 시즌 인비테이셔널) 정상에 올랐다. 결코 순탄한 여정은 아니었다. 위기의 순간을 여러 차례 넘기며 어렵게 결승까지 살아남았고, 마지막 승부까지 잡아내며 우승컵을 들어올렸다. 결과뿐 아니라 위기에서 버텨내는 힘까지 보여줬다는 점에서 의미가 컸다. 반면 T1은 기대했던 성적을 내지 못했다. 국제대회에서 언제나 강한 모습을 보여왔던 T1이었기에 아쉬움은 더 컸다.

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이어 열린 EWC(이스포츠 월드컵)에선 디플러스가 우승을 한 반면 젠지는 3위, T1은 4위에 그치며 희비가 엇갈렸다.

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이로 인해 3라운드부터 펼쳐질 상위 5개팀의 경쟁은 더욱 예측하기 어려워졌다. 국제대회 성적만 놓고도 어느 한 팀의 절대 우위를 말하기 힘든 데다, 해외 일정을 소화한 팀들의 피로도와 메타 적응, 반대로 충분한 준비 시간을 확보한 KT의 반격까지 변수가 적지 않다.

라이즈 그룹에서 누가 치고 올라올지도 관심사다. 5개팀 가운데 상위 3개팀만 플레이인에 진출한다. 1~2라운드에서 단 1승에 그친 DN을 제외한 4개팀의 승차는 단 1경기에 불과한 상황이라, 연승 혹은 연패에 따라 순위는 얼마든 뒤바뀔 가능성이 높다.

지난해의 경우 3~5라운드에서 라이즈 그룹에 속했던 디플러스와 BNK가 하위팀과의 대결에서 한껏 경기력을 끌어올린 후 상위 그룹에서 단 1승도 거두지 못하고 전패를 당하며 부진에 빠졌던 농심을 제치고 플레이오프 6강에 오른 적이 있기에, 두 그룹 모두 긴장감을 늦출 수 없는 상황이다.

젠지는 31일과 8월 1일 경기도 고양시 킨텍스에서 'LCK 팀 로드쇼 젠지 홈 스탠드- 하우스 오브 젠지'를 실시한다.

T1의 팬 축제이자, LCK 홈그라운드 경기인 'LCK팀 로드쇼: T1 홈그라운드'가 8월 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열린다.

이번엔 '우리 집'에서 붙는다…젠지와 T1의 자존심 대결

치열한 순위 싸움에 흥행 열기를 더할 무대도 펼쳐진다. 3~4라운드의 시작을 젠지와 T1이 각각 자신들의 '홈'에서 장식한다.

먼저 젠지가 문을 연다. 젠지는 오는 31일과 8월 1일 경기도 고양시 킨텍스에서 '2026 LCK 팀 로드쇼 젠지 홈스탠드-하우스 오브 젠지'를 개최한다.

31일에는 라이벌 T1을 만나고, 8월 1일에는 EWC 우승팀 디플러스와 맞붙는다. 국제대회에서 서로 다른 성적표를 받아든 세 팀이 LCK 복귀와 동시에 젠지의 '안방'에서 연달아 충돌한다. 경기 외에도 선수 팬미팅과 팬 참여형 프로그램, 체험 콘텐츠 등을 마련하는데, 31일에는 '룰러' 박재혁의 데뷔 10주년 기념 영상 상영과 현장 토크쇼도 진행된다.

2주 후에는 홈과 원정의 위치가 뒤바뀐다. 이번에는 T1이 8월 14일부터 16일까지 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 올해 두 번째 'T1 홈그라운드'를 개최한다.

2024년 처음 시작해 올해로 3년째를 맞은 T1 홈그라운드가 한 해 두 차례 열리는 것은 이번이 처음이다. 흥미로운 것은 상대가 그대로 이어진다는 점이다. T1은 14일 디플러스를 상대하고, 경기 일정이 없는 15일에는 팬들을 위한 '써머 페스타(SUMMER FESTA)'를 연다. 마지막 날인 16일에는 젠지와 맞붙는다.

LCK 팀 로드쇼는 프로 스포츠의 '홈 경기' 문화를 e스포츠에 접목하려는 시도이기도 하다. 팬들은 자신이 응원하는 팀의 이름과 색깔로 채워진 공간에서 경기를 보고, 선수와 팀을 중심으로 만들어진 다양한 콘텐츠를 함께 경험한다. 경기장 안에서 벌어지는 승부뿐 아니라 그 바깥에서 팬들과 어떤 문화를 만들어내느냐까지 팀의 경쟁력이 되고 있다고 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com